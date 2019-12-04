Прикрывався листом: в Раде депутат установил рекорд по кнопкодавству

Народный депутат Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" 3 декабря 8 раз кнопкодавил за своего коллегу по фракции Александра Пономарева.

Кальцев нарушил процедуру во время голосований по семи поправкам к законопроекту о перезапуске ГБР, а также во время голосования по этому акту во втором чтении и в целом, передает "ЧЕСТНО" (посмотреть видео и видео, доскролльте до конца).

На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и нажимает кнопку вместо своего коллеги. Это также подтверждает табло Верховной Рады, где видно, что место Кальцева и соседнее с ним, где сидит нардеп Пономарев, светятся зеленым цветом.

Владимира Кальцева засекли за кнопкодавством

В течение следующих семи голосований Кальцев нажимал на кнопки именно на пульте отсутствующего Пономарева. То же произошло и во время регистрации на вечернее пленарное заседание.

Оба депутата родом из Запорожской области. Интересно, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

Отметим, что восемь нарушений процедуры личного голосования – это рекорд Верховной Рады 9-го созыва.

"ЧЕСНО" Нардеп Владимир Кальцев голосовал за Александра Пономарева

"ЧЕСНО" Нардеп Владимир Кальцев голосовал за Александра Пономарева

"ЧЕСНО" Нардеп Владимир Кальцев голосовал за Александра Пономарева

"ЧЕСНО" Нардеп Владимир Кальцев голосовал за Александра Пономарева

"ЧЕСНО" Нардеп Владимир Кальцев голосовал за Александра Пономарева

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

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