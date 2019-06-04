Прикрывала ГПУ: стало известно, кто помог разыграть "смерть" коррупционера Малиновского

В ГПУ помогли международному аферисту Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть и на некоторое время избежать наказания. Это стало возможным благодаря распоряжениям и подписям заместителей генпрокурора Украины Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука.

Малиновского задержали во Франции, где он вел роскошную жизнь в средневековом замке. Об этом говорится в сюжете проекта Bihus.info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем отметили, что на момент инсценировки смерти Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных производствах. Первое дело касалось мошенничества с частной фирмой одесситов, которые, по версии следствия, нанесли ущерб потерпевшим на сумму более $340 тысяч. Расследование проводилось с 2012 года.

В 2014 году ГПУ также обвинила Малиновского в фиктивном заминировании суда и подделке документов. А весной 2015 года Малиновский провернул самую крупную свою аферу: пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd поставить химикатов производства ОПЗ на сумму более 12 млн евро, однако забрал деньги и исчез. Уголовное производство зарегистрировали в начале 2016 года.

Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав соответствующее свидетельство. В документах отмечалось, что он погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска.

Данные о смерти Малиновского из фальшивого свидетельства не были внесены в государственный реестр, поэтому жена и мать попросили суд признать факт смерти. 12 мая 2015 года суд удовлетворил этот иск. Решение приняла судья Юлия Свяченая.

Дмитрий Малиновский lazurday.com

В начале 2016 года прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли технику и сим-карты. На одном из телефонов была найдена закрытая абонентская группа, в которой Дмитрий Малиновский общался с родителями. Кроме сообщений, он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015 году через люксембургскую фирму. Позже замок арестовала французская власть.

В материалах следствия были и протоколы допроса свидетелей. Они опознали голос Малиновского на видео, которые он присылал родителям. Также имелись и протоколы допроса свидетелей, которые видели Малиновского живым в Каннах.

С этими доказательствами прокуроры пошли в суд оспаривать решение первой инстанции о смерти подозреваемого. Однако за неделю до судебного рассмотрения, 7 июля 2016 года, заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в первых двух уголовных производствах по Малиновскому. На следующий же день уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном минировании суда вообще закрыли.

На заседание в Апелляционном суде Одессы по обжалованию смерти Малиновского пришел новый, недавно включенный в прокурорскую группу сотрудник ГПУ Александр Козуб, который отказался оспаривать факт смерти. Козуб пришел с доверенностью от другого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Столярчука.

По словам Александра Журавлева, председательствующего судьи в том судебном заседании, если бы Генпрокуратура не отказалась от апелляции, решение о смерти Дмитрия Малиновского было бы отменено.

Этим событиям, сообщается в сюжете, предшествовало письмо-обращение на имя Юрия Луценко. Официально письмо фигурировало как анонимное, но направил его генпрокурору народный депутат от БПП Владимир Арьев. Там утверждалось, что Дмитрий Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, которые сфабрикованы против него экс-регионалами, а к тому же – он уже давно умер.

Это письмо от депутата было расписано на заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука 6 июня 2016 года. То есть за месяц до изменения группы прокуроров, отказа обжаловать факт смерти и закрытия уголовного производства по Малиновскому.

По словам Арьева, с Дмитрием Малиновским он несколько раз встречался в Страсбурге в 2016 году. "Он приезжал ко мне несколько раз в Страсбург. Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Мне уже сказали, что он аферист", – сказал политик.

Из этих объяснений следует, что депутат направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после того, как лично видел его живым. Но утверждений из письма о смерти своего собеседника нардеп во время интервью не вспомнил.

На следующий день Арьев озвучил журналистам иную версию. Во время второго интервью депутат рассказал, что Дмитрий Малиновский представился ему другим человеком – адвокатом Малиновского. А письмо о его смерти нардеп перенаправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

В конце концов, Генеральная прокуратура оспорила факт смерти Дмитрия Малиновского только в августе 2017 года. То есть через полтора года после того, как на обысках прокуроры в первых делах нашли неопровержимые доказательства того, что Малиновский жив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года украинского коррупционера Дмитрия Малиновского задержали во Франции в регионе Бургундия. Его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.

Во время обысков у мужчины обнаружили активы на 4,6 млн евро, включая замок, а также винтажный Rolls Royce Phantom и три работы Сальвадора Дали.

Задержанный Малиновский был признан мертвым решением суда на основе "документов", выданных в оккупированном Луганске. Решение о смерти украинца приняла судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свяченая. Жена подозреваемого утверждала, будто в ноябре 2014 года получила урну с его прахом, свидетельством о смерти и квитанцией об уплате за ритуальные услуги, выданными в Луганске.

Решение суда был позже отменено как незаконное, а судья Свяченая известна тем, что "любит иметь дело с мертвыми, точнее с их имуществом".

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