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Прикрывается Зеленским: глава ГБР вляпался в очередной скандал

7.1тЧитать материал на украинском

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба распространяет слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский уполномочил его заниматься самоуправством и нарушать закон.

Но, несмотря на это, все заместители Трубы являются аполитичными и намерены работать в органе в рамках своих установленных полномочий. Об этом написала на странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР, уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе. Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдения прав и свобод граждан, выполнения решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", – заверила она.

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Варченко добавила, что в коллективе ведомства все больше предается огласке скандальная информация, которую обнародовал на аппаратных совещаниях Труба. Речь идет о его словах относительно того, что он якобы встречался с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и наставления по приоритетным направлениям.

Роман Труба

Роман Труба

24tv.ua

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете! Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей", – выразила уверенность первый замглавы ГБР.

Она также подчеркнула, что, несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и о распределении обязанностей, он снова это делает. К тому же, традиционно без согласия заместителей.

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"Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать закон!" – резюмировала Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований задокументировало коррупционное правонарушение директора ведомства Романа Трубы.

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Персоны
Роман ТрубаОльга Варченко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Украіна Українка
Украіна Українка
Ольга, если не кривишь душой, ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!!!!
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Коробова Диана
Коробова Диана
Моя искpeнняя 6лагoдарнocть тем, кто пoказaл мнe этот чудо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/z7ad1a Простo пройдя проcтoй опрoс полyчила почти полyгoдoвую зapплaтy)) Пoльзуйтесь, пoкa ещe есть возмoжноcть=)
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
та вышо, клоун он же белый и пушистый, врет, правда, но это от души, не со зла
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