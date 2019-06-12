Прикрывается Зеленским: глава ГБР вляпался в очередной скандал

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба распространяет слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский уполномочил его заниматься самоуправством и нарушать закон.

Но, несмотря на это, все заместители Трубы являются аполитичными и намерены работать в органе в рамках своих установленных полномочий. Об этом написала на странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР, уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе. Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдения прав и свобод граждан, выполнения решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", – заверила она.

Варченко добавила, что в коллективе ведомства все больше предается огласке скандальная информация, которую обнародовал на аппаратных совещаниях Труба. Речь идет о его словах относительно того, что он якобы встречался с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и наставления по приоритетным направлениям.

Роман Труба 24tv.ua

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете! Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей", – выразила уверенность первый замглавы ГБР.

Она также подчеркнула, что, несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и о распределении обязанностей, он снова это делает. К тому же, традиционно без согласия заместителей.

"Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать закон!" – резюмировала Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований задокументировало коррупционное правонарушение директора ведомства Романа Трубы.

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