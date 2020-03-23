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23 марта • обновлено в 12:13
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Наталья Власова
Наталья Власова
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Прикрышись эпидемией, нас грабят

10.1т

Нам бы день простоять, да ночь продержаться...

На 308 день правления и на 7- й день карантина снизошёл Владимир Александрович до мэров...

Президент решил поговорить по скайпу. Или селектору. Или создать чат в телеграмме. Без разницы, в общем. Дошла очередь. Оттарабанил дежурные речи, дал контакты фирм-поставщиков масок и оборудования и исчез из эфира. Диалога не получилось.

Вот что я думаю: мы боимся, и справедливо, коронавируса. Как боимся туберкулёза, гепатита, онкологии. Может, чуть больше из-за внимания СМИ и паники.

Но более опасно другое. То, что наше государственное управление разрушил вирус профанства. Власть так и не победила эпидемию коррупции. Никакой коронавирус и рядом не стоит с этой разрушительной силой.

Днепр – минус 300 миллионов гривен. Кривой Рог – минус 250. Каменское – минус 100. Киев – минус миллиард. Столько не досчитаются бюджеты городов от налоговых каникул для олигархов. Не для парикмахерской, ателье или магазинов хенд-мейд украшений. Не для школ английского языка, визажа или программирования. Для них – правило утопающих.

Для пенсионеров – подачка, "Вовина похоронная тысяча", как ее окрестили в народе. Крах местных бюджетов – Харькова, Днепра, Одессы или Полтавы, не суть. Это означает, что медики , о которых так пафосно сегодня нам говорят слуги с экрана, в конце года останутся без зарплаты. Или в ручном режиме будем определять сколько забрать у учителя и отдать врачу?

Кстати, о врачах. Где государственные закупки средств защиты для медперсонала? Где талоны на бензин для машин, которыми врачей развозить домой?

И да, там целая когорта выкормышей- слуг одного олигарха стали депутатами на хайпе "нет никакого кризиса, они просто п*здят наши деньги". Так вот, сейчас кризис есть. Но деньги продолжают п*здить. Не гнушаются мародерствовать. Одна история с проданными за границу масками чего стоит.

Нам из Китая зато завезли тесты, скажете вы? Почитайте, что это за тесты и почему они уже мало помогут в текущей ситуации. Да, привезли контакты китайских поставщиков оборудования, явно успев договориться за откаты. Вручили на селекторе мэрам. Испанский стыд, в общем...

Нашу городскую власть есть за что критиковать и даже ненавидеть. Есть где поймать за руку и ударить по пальцам Уголовным кодексом.

Но сегодня мы все – в одной лодке. И мэр Запорожья, и мэр Кривого Рога, и мэр Днепра, и я, и вы. Это нас всех в очередной раз, прикрывшись эпидемией, множат на ноль и грабят. Нас пугают штрафами и сроками за нарушение правил. Но сами стырили все – и спирт, и маски из аптек в том числе. Водителей маршруток штрафуют на 17 тысяч гривен. Но пойдут эти деньги не на закупку аппаратов ИВЛ или средства защиты для медиков, а на миллионные премии соросятам и грантоедам в Кабмине и госкорпорациях. Железная дорога стоит, а ее кураторы-лещенки исправно получают свои сотни тысяч ежемесячно. Хорошо на удаленке печалятся о судьбе родной Укрзализныци, видать.

Эпоха бедности и лжи чего-то не уходит, да?

Экономика в коме.

Последний работающий, хоть на ладан, орган в государственном организме сейчас это мы, громада, люди на местах, муниципалитеты. Мы можем голосовать за разных политиков, и выбрать осенью совершенно других мэров и депутатов. Главное, чтобы БЫЛО КОМУ выбирать. И ОСТАЛОСЬ ПРАВО это делать...

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Автор
Наталья Власова Наталья Власова
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Власовой
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Сачко! Йди висповідайся. Бо ти не тільки зомбі, але й хвора на рівні психіки. В тебе жовч прямо з рота тече.
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Cachko Elena
Cachko Elena
еще одно ччч---ммм-ооо выползло, п--ОО-дсстиллка великого народ.депута власенко,который является п---ооо--ддстилк.тимошенко.5 детей своих иди лучше воспитывай, жкрналист она, с000са-лка ррыговская
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Степчин Олег
Степчин Олег
Чем быстрее они свалят в Ростов - тем лучше для Украины.
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