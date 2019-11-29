''Прикрылся АТО, чтобы избежать судимости'': всплыл скандальный факт о ''слуге народа'' Богданце

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, ранее судимый за избиение человека, попытался оправдать свое преступление службой в АТО.

На своей странице в Facebook Богданец написал, что судимость получил из-за обычной бытовой драки на дороге. Мол будучи воином АТО, находясь в коротком отпуске между ротациями, за рулем не поделил дорогу с другим водителем.

"Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам".

Андрей Богданец andriy.bogdanets

Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", – с нотками пафоса написал Богданец.

Он также добавил, что факт драки не скрывался во время избирательной кампании. Сам же будущий "слуга" лечение пострадавшего оплатил и сейчас очень сожалеет, что его визави получил телесные повреждения.

При этом народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук утверждает, что драка была намного раньше и сам Богданец в то время еще не служил в АТО. Более того, служба на Донбассе была для будущего депутата лишь возможностью получить удостоверение участника боевых действий.

"Драка, за которую судили народного депутата Андрея Богданца от "слуг народа", состоялась 18 ноября 2014, а в АТО он был (на базе батальона) с 13 марта по 20 апреля 2015 года, то есть до 37 дней!

По сути, Богданец отсидел 37 дней на базе батальона "СІЧ" для того, чтобы, прикрывшись УБД, избежать серьезного наказания за драку", – подчеркнул Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, данная драка – не единственный "скелет" в шкафу нардепа. В судебных реестрах есть информация о том, что Андрей Богданец был злостным уклонистом от уплаты алиментов, а также не мог заплатить штраф за нарушение ПДД. При этом во время внеочередных парламентских выборов на свою кампанию потратил 300 тысяч гривен.

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