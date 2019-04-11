Приказа не было: Степанов сделал неожиданное заявление о скандале с увольнением

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко не приказывал ему фальсифицировать результаты выборов-2019.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Прово на владу". Однако, Степанов подчеркнул, что связывает свое скандальное увольнение с должности именно с итогами голосования в области.

Так, в начале выступления губернатора Порошенко спросил: "Можно я услышу, чтобы господин Максим мне сказал, что он не выполнил мой приказ о подтасовке по выборам?"

"Нет, я такого никогда не говорил, господин президент. Я связываю мое увольнение исключительно результатам выборов первого тура, но каких-либо других оснований для своего увольнения я не вижу", – ответил он.

Отметим, в эфире ток-шоу Порошенко рассказал Степанову, за что его уволил. Глава Украины утверждает, что это не связано с результатами выборов в первом туре в Одесской области.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов ярко отреагировал на решение президента Украины Петра Порошенко уволить его с должности.

Он отказался подписать заявление по собственному желанию, которое ему предоставил Порошенко, сказав, что не понимает оснований для увольнения.

Позже губернатор отметил, что не планирует судиться с Порошенко относительно своей отставки.

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