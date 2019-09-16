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16 сентября • обновлено в 23:13
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Приходько внезапно ушла от Тимошенко: певица-политик объявила о планах

3.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выходит из партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" и возвращается на сцену.

Соответствующий пост появился на странице артистки в Instagram.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену. Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", – написала она, опубликовав фото с Тимошенко.

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Приходько ушла от Тимошенко

Приходько ушла от Тимошенко

Instagram Анастасии Приходько

Отметим, Приходько баллотировалась в народные депутаты Украины от партии “Батьківщина” по мажоритарному округу №11 в Виннице, но не прошла в парламент.

Приходько внезапно ушла от Тимошенко

Приходько внезапно ушла от Тимошенко

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Приходько обвенчалась со своим мужем Александром после пяти лет брака.

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Персоны
Анастасия Приходько Юлия Тимошенко
Место
Украина
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