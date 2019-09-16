Приходько внезапно ушла от Тимошенко: певица-политик объявила о планах

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выходит из партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" и возвращается на сцену.
Соответствующий пост появился на странице артистки в Instagram.
"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену. Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", – написала она, опубликовав фото с Тимошенко.
Приходько ушла от Тимошенко
Instagram Анастасии Приходько
Отметим, Приходько баллотировалась в народные депутаты Украины от партии “Батьківщина” по мажоритарному округу №11 в Виннице, но не прошла в парламент.
Приходько внезапно ушла от Тимошенко
24 канал
Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Приходько обвенчалась со своим мужем Александром после пяти лет брака.
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