Приходько объявила об участии в выборах: опубликовано видеообращение

Украинская певица Анастасия Приходько, которая объявила об окончании музыкальной карьеры и стала политиком, будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии "Батьківщина" по мажоритарному округу.

Такое заявление она сделала в видеообращении, опубликовав его на своей странице в Facebook и Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Я решила пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент, я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они меня видеть в парламенте. Для меня это очень важно. Поэтому список – это очень просто", – рассказала артистка.

Анастасия Приходько Соцсети

Она также заявила, что уточнит, о каком именно мажоритарном округе говорится, после регистрации.

Напомним, вокруг одного из интервью Приходько о политических планах разгорелся скандал. Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова задавала ей вопросы относительно ее гражданской позиции, войны на Донбассе и так далее. Когда певица затруднялась с ответом, ей подсказывали из-за кадра. Спустя несколько вопросов она резко встала и ушла, отказавшись продолжать интервью.

Певица объяснила свой выход из студии тем, что не ожидала такого напора и растерялась во время эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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