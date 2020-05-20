Приход Зеленского к власти сделал Коломойского слабее – Bloomberg

Несмотря на то, что миллиардера Игоря Коломойского подозревали в тесных связях с президентом Украины Владимиром Зеленским, новая власть заставила его столкнуться со множеством проблем.

Об этом, как пишет Bloomberg, свидетельствует поддержка Зеленским национализации ПриватБанка и принятие Верховной Радой закона, который делает невозможным его возвращение бывшему собственнику.

"Это была весна 2019 года. Украина только что избрала своего самого молодого лидера за всю историю. Перемены также выглядели как хорошие новости для одного из шести миллиардеров страны, Игоря Коломойского. Новый президент Владимир Зеленский был давним деловым партнером, который, несомненно, мог помочь магнату вернуть банк, национализированный его предшественником. Один из бывших адвокатов Коломойского был главой администрации Зеленского, и многие считали его самым влиятельным. Но, прошло меньше года, и у Коломойского дела идут плохо", – говорится в статье.

Ее авторы акцентируют внимание на том, что Зеленский защищает национализацию ПриватБанка, чтобы получить доступ к миллиардам долларов иностранной помощи. К тому же, это остро необходимо в условиях пандемии коронавируса.

Такое развитие событий лишает Коломойского шанса отбиться от исков о возмещении убытков на сумму более 10 миллиардов долларов в юрисдикциях от Лондона до Кипра. В придачу ко всему, против него начато расследование за отмывание денег в США.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что энергетическая и авиационная отрасли, где миллиардер имеет свою долю, сталкиваются с серьезными угрозами из-за того, что мировая экономика вступает в рецессию.

"Для Коломойского сейчас непростые времена. Очевидно, президент пытается дистанцироваться от него", – цитируют в статье исполнительного директора исследовательско-экономической компании Case Ukraine Дмитрия Боярчука.

Зеленский и Коломойский liga.net

Доказательством этому является то, что вскоре президент Украины, которого активно поддерживал Коломойский, скоро подпишет закон, который сводит на нет попытки бизнесмена вернуть себе долю в ПриватБанке или хотя бы достичь компромисса с государством.

"Это лишь промежуточная победа для Украины, но очень важная. Закон применяет европейскую практику и значительно усложняет для бывших и будущих владельцев банков мошенничество со своими клиентами и государством", – оценил этот шаг член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

Не в пользу Коломойского играет и следствие ФБР в США, под которым он оказался из-за подозрения в многомиллионных отмываниях средств, выведенных из ПриватБанка. Деньги якобы были потрачены на покупку офисных зданий и американских предприятий.

Что касается Украины, то здесь Коломойский столкнулся с проблемами из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ведь основу его бизнес-империи составляют доли в крупнейшем в Украине производителе нефти, а также доли в ферросплавных и энергораспределительных компаниях. Все они сейчас терпят убытки из-за падения цен на сырьевые товары и экономического спада.

Что касается "Международных авиалиний Украины", которые контролируются миллиардером, то они также оказались под ударом из-за всемирного туристического кризиса на фоне карантинных ограничений.

"Что бы ни случилось дальше, позиция Коломойского в украинской сети бизнеса и политики, несомненно, слабее, чем год назад. Как долго он может продолжать сражаться, никто не знает", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в ноябре Зеленский заявлял, что с Коломойским его объединяет только то, что один из них является президентом Украины, а другой – гражданином этой страны.