Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу
В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, таким образом приговор вступил в силу. Позже адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook написал, что он будет обжаловать решение в Верховном суде.
"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки", – сообщил юрист.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в Facebook решение суда. По словам Луценко, теперь Янукович "окончательно вне закона".
Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал, где сейчас проживает бывший президент Виктор Янукович.