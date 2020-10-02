Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу

Алексей Титофф Политика 17:20, 2.10.2020 Обновлено: 20:30, 2.10.2020

В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, таким образом приговор вступил в силу. Позже адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook написал, что он будет обжаловать решение в Верховном суде.

"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки", – сообщил юрист.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в Facebook решение суда. По словам Луценко, теперь Янукович "окончательно вне закона".

Решение Киевского апелляционного суда по Януковичу.
Facebook / Юрий Луценко
Фотокопия документа.
Facebook / Юрий Луценко
Полный пост Луценко в Facebook.
Скриншот

Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал, где сейчас проживает бывший президент Виктор Янукович.

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