В Киеве приготовили рекордно большую веганскую шаурму к Всемирному дню вегетарианства

В Киеве 1 октября, во Всемирный день вегетарианства, приготовили гигантскую веганскую шаурму с фалафелем и угощали ею всех желающих.

Её размеры поражают – шаурма вышла длиной 28 метров. К акции присоединились "Экологическая Альтернатива" и веганская сеть Green 13greengo, сообщает политик Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

По его словам, событие произошло в сердце Подола, у памятника одному из выдающихся духовных лидеров Украины, который и сам был вегетарианцем – Григорию Сковороде.

Фирсов рассказал, что во время мероприятия пообщались с публикой и обсудили пользу для экологии от такого образа жизни, как веганство и вегетарианство.

"Если объемы промышленного животноводства будут снижаться, то это наилучшим образом повлияет на нашу окружающую среду. Например, так можно сэкономить запасы пресной воды на планете. Ведь для изготовления 1 килограмма говядины используется 15 500 литров, а производство одного килограмма соевых бобов требует лишь 2145 литров!" – отметил он.

Также Фирсов добавил, что существенно снижается количество парниковых газов в атмосфере.

"Поэтому вегетарианство – не просто "мода" или прихоть, а действенный способ заботиться о животных, сохранять исчерпывающие ресурсы планеты и противостоять глобальному потеплению. Команда "Экологической Альтернативы" – за реальные действия в пользу окружающей среды", – написал он.