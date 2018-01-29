Пригодится для Гааги: Няша-Поклонская написала книгу о преступлениях в Крыму

Депутат Госдумы России, бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская выпустила книгу под названием "Преданность вере и Отечеству", где, в частности, рассказала о своей роли в "крымской весне".

В комментарии телеканалу "Дождь" Поклонская отметила, что книга содержит "некоторые яркие события".

"Мои публичные выступления в период "крымской весны", жизнь и достижения коллектива прокуратуры республики Крым — это и первое уголовное дело в отношении активиста "Евромайдана" в Киеве, который причинил телесные повреждения сотрудникам спецподразделения "Беркут", причины и основания решения признать деятельность Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской и другие решения, принятые в должности прокурора республики", — рассказала она.

Вторая часть книги посвящена "деятельности по защите исторической действительности и прав человека в деятельности представителей культуры". В книге есть фотографии из личного альбома депутата, сделанные в Киеве, и другие. "Благодаря нашей общей работе и службе Родине, а именно благодаря коллективу прокуратуры республики Крым, и потом продолжение работы уже в Думе совместно с сотрудниками, оставившими службу временно, есть о чем рассказать, и это заслуга наша общая", — сказала Поклонская.

facebook.com/PoklonskayaNV

В каталоге издательства "Книжный мир" говорится, что в книге собраны статьи, выступления и интервью, которые позволяют лучше узнать и оценить Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, "не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение".

В аннотации говорится, что имя Натальи Поклонской будет "навечно вписано в историю России XXI века" после событий 2014 года в Украине.

"Она по праву заняла почетное место среди народных представителей, став депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Большую известность Наталья Владимировна приобрела, встав на защиту православных святынь русского народа. Ее бескомпромиссная борьба против выхода в прокат провокационного фильма "Матильда" не оставила равнодушными ни друзей, ни врагов и всколыхнула общественное мнение по всей стране", — говорится в аннотации.

Как сообщал "Обозреватель", Генеральная прокуратура Украины ранее расценила как военное преступление действия Натальи Поклонской, направленные на ущемление прав крымских татар.