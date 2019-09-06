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6 сентября • обновлено в 06:22
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"Приезжайте!" Аксенов пригласил Зеленского в захваченный Крым

1.9т Читать материал на украинском

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского на полуостров.

Об этом он заявил в эфире программы "Серьезный разговор". При этом Аксенов заговорил о квартире Зеленского в Крыму.

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"Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане", — сказал он.

Аксенов при этом добавил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из главарей "ДНР" пригласил Зеленского на Донбасс

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Аксенов пригласил Зеленского в захваченный Крым --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тут следует уточнить, что захвачен Крым был ещё в 1783 году, когда никакой укроины на карте не было
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Mega Death
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