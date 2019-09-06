"Приезжайте!" Аксенов пригласил Зеленского в захваченный Крым

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского на полуостров.

Об этом он заявил в эфире программы "Серьезный разговор". При этом Аксенов заговорил о квартире Зеленского в Крыму.

"Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане", — сказал он.

Аксенов при этом добавил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из главарей "ДНР" пригласил Зеленского на Донбасс

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