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8 февраля • обновлено в 07:37
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Приехал на Мaserati: появилось первое видео визита Зеленского в Италию

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля прибыл с официальным визитом в Италию. Там на официальной церемонии он встретился с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Видео с мероприятия опубликовали на официальном Telegram-канале Офиса президента. На кадрах видно, что глава Украины подъехал к резиденции на Maserati Quattroporte. После этого он вышел на ковровую дорожку и пожал руку Конте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Конте

Зеленский и Конте

Скриншот видео

Военный оркестр поприветствовал лидера украинского государства и сыграл гимн Украины. Зеленский стоял, положа руку на сердце, и повторял слова национального символа. После этого прозвучал гимн Италии.

Зеленский приехал на Maserati

Зеленский приехал на Maserati

Скриншот видео

Зеленский и Конте

Зеленский и Конте

Скриншот видео

Зеленский и Конте

Зеленский и Конте

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Конте, с которым встретился Зеленский, заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций.

  • Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

  • Напомним, Зеленский будет находиться в Италии 7-8 февраля. Во время этого визита запланировано также посещение президентом Ватикана и встреча с Папой Римским Франциском.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Италия
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А НА ЧЕМ ОН В ИТАЛИИ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЕХАТЬ? НА ЖOПAPОЖЦИ?
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семенов Александр
семенов Александр
Вот Порося завжды на "Славути" йиздыв !!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
семенов Александр, хубло зато всегда на ворованном, он же вождь тех кто даже название национальности украл, племя крадунов, одним словом
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
У них несчастные случаи были? Будут...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Воронов Сергей, крымский мост упадёт раньше или Крым раньше засохнет? Вот вопрос
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