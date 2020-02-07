Приехал на Мaserati: появилось первое видео визита Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля прибыл с официальным визитом в Италию. Там на официальной церемонии он встретился с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.
Видео с мероприятия опубликовали на официальном Telegram-канале Офиса президента. На кадрах видно, что глава Украины подъехал к резиденции на Maserati Quattroporte. После этого он вышел на ковровую дорожку и пожал руку Конте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Зеленский и Конте
Скриншот видео
Военный оркестр поприветствовал лидера украинского государства и сыграл гимн Украины. Зеленский стоял, положа руку на сердце, и повторял слова национального символа. После этого прозвучал гимн Италии.
Зеленский приехал на Maserati
Скриншот видео
Зеленский и Конте
Скриншот видео
Зеленский и Конте
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Конте, с которым встретился Зеленский, заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций.
Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.
Напомним, Зеленский будет находиться в Италии 7-8 февраля. Во время этого визита запланировано также посещение президентом Ватикана и встреча с Папой Римским Франциском.
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