Придурки, "ихтамнет" и Донбасс порожняк не гонит: что наговорил Путин на пресс-конференции

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря, запомнилась рядом курьезов, резкими высказываниями об Украине, а также почти рекордной длительностью мероприятия (хронометраж составил 4 часа 25 минут, до рекорда не хватило 15 минут).

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с подборкой самых громких и скандальных заявлений главы страны-агрессора, а также узнать, на что шли российские СМИ, чтобы Путин обратил на них внимание.

Украинские танки на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк традиционно устроил яркий троллинг Путину за его вторжение на Донбасс. Кроме того, он спросил у президента России, когда тот собирается расформировывать террористические "Л/ДНР" и выплачивать газовый долг в 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"У меня нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то вы тоже немного изменили бы отношение к нам", – подколол Цимбалюк Путина.

В ответ – угрозы

Президент РФ раздраженно отреагировал на вопросы Цимбалюка и в своем ответе начал открыто угрожать. Более того, Путин даже непроизвольно начал цитировать Януковича.

"Если будут предприниматься попытки задушить силовым способом, то вряд ли это можно сделать. Эта известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская, но там гордые люди живут", – сказал глава страны-оккупанта.

Захотел переписать Конституцию Украины

Также Путин заявил, что продление закона об особом статусе некоторых районов Донбасса должно стать постоянной, а не временной мерой и войти в Конституцию Украины.

"Закон продлен, основа для урегулирования не потеряна. Проведен отвод войск в нескольких ключевых точках. Однако почему-то в Украине не хотят отвода по всей линии, я считаю, что это ошибка. Сократилось количество обстрелов. Поэтому целесообразно дальше проводить встречи в "нормандском формате", – добавил президент РФ.

Владимир Путин Скриншот видео

"Ихтамнет"

На пресс-конференции Путин не упустил возможность опровергнуть участие регулярной российской армии в войне на Донбассе.

"Наконец, об иностранных войсках – там нет их. Там есть местная милиция и самооборона. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки и артиллерия? Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты. С применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", – соврал он.

О Зеленском

Отвечая на вопрос о впечатлении от Зеленского, Путин отметил, что не хочет никому давать оценки, поскольку это некорректно и у него не поворачивается язык это делать. Он предложил оценивать исключительно исторических деятелей.

"Некорректно отвечать на вопросы, давая характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим с постов лидерам стран не даю их. У каждого есть плюсы и минусы", – сказал президент РФ, добавив, что раз Зеленский стал президентом, значит прошел определенный отбор.

ЦУ президенту Украины

В то же время Путин стал нагло требовать от главы украинского государства уступок в части Минских соглашений.

"Меня насторожило заявление коллеги Владимира Зеленского о том, что можно пересмотреть Минские соглашения. Если это произойдет, ситуация может зайти в тупик", – сказал президент страны-оккупанта.

По его словам, ключом к соглашениям является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть в Конституции Украины.

Пресс-конференция Владимира Путина Скриншот видео

Настроился на договорняк по газу

Путин считает, что Москва достигнет соглашения с Киевом о транзите газа через территорию Украины.

"Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", – заискивающе сказал он.

Кроме того, президент РФ заявил о готовности поставлять в Украину газ со скидкой 20-25%. По его словам, это якобы позволило бы снизить цены для конечного потребителя. Однако журналист Цимбалюк подколол его, отметив, что для Украины нет ничего дороже, чем дешевый российский газ.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Зацепился за США

В своем спиче Путин решил высказать недовольство взаимоотношениями между Украиной и США. "Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Фига два. Ничего нет", – съязвил Путин.

Нашел новый "братский" народ

Говоря о создании союзного государства с Беларусью, Путин снова заговорил о "триедином" народе.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – повторил главный тезис кремлевской пропаганды лидер страны-агрессора.

Кроме того, он подчеркнул, что с Беларусью якобы происходит духовное сближение, но основополагающие решения не реализованы.

Президент РФ Владимир Путин Скриншот видео

Сорвался на крик и обозвал придурками

Путин оскандалился своими рассуждениями о возможной сдаче Ленинграда нацистам во времена Второй мировой войны. Он обозвал "придурками" тех, кто закидывает такие "нелепые домыслы".

"Когда я слышу: "Может, хорошо бы Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь!" – сорвался Путин.

Владимир Путин: "Когда я слышу: "Может, хорошо было бы Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чём речь!" pic.twitter.com/n2bNRvOY9x — RT на русском (@RT_russian) December 19, 2019

Путинские шуточки и "тайные знаки"

На пресс-конференции Путин пытался изображать непринужденную обстановку и нелепо шутил с прессой. Так, помимо цитаты Януковича про "Донбасс порожняк не гонит", он также пошутил о своем льготном возрасте, говоря об авиаперелетах, а также острил о танках, общаясь с Романом Цимбалюком.

Кроме того, российский президент весьма странно себя вел и периодически делал странные жесты, которые многие восприняли за зашифрованные сигналы.

"Тайные знаки" Путина Mash

"Тайные знаки" Путина Скриншот видео

"Тайные знаки" Путина Mash

"Царя" засыпали дарами

На пресс-конференции Путину в качестве подарков принесли странную атрибутику. Так, ему принесли журнал "Огонек", валенки, икону, музыкальный инструмент и ярко украшенную болгарскую палочку под названием "сурвачка". Ее используют в Новый год и стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Валенки для Путина

Путину принесли икону

Семейные скандалы

Путин в ходе пресс-конференции ушел от ответа о своих внебрачных дочерях и возмутился из-за упоминания об их бизнесе.

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, есть ли он вообще, кому он принадлежит, кто там помогает", – ответил Путин.

Предполагаемые дочери Путина

Детально ознакомиться с хроникой пресс-конференции российского президента Путина вы можете, перейдя по этой ссылке.

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