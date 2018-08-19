Провокация против соседа Украины: действиям России дали объяснение

Россия отрабатывает сценарий обострения в Приднестровье, чтобы при необходимости создать военную угрозу одновременно для Молдовы и для Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя несанкционированные учения российских военных в Приднестровье.

"Я думаю, россияне отрабатывают механизм, как действовать в закрытом анклаве, который подчиняется Москве. Это может быть интересно с учетом ситуации с Калининградом, ведь там тоже анклав, который территориально оторван от остальной России", - подчеркнул эксперт.

По словам Даниленко, власти Молдовы, несмотря на зачастую непоследовательные действия, "все-таки прозападно более ориентированы".

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"Поэтому Россия в любой момент будет заинтересована в обострении. Как это будет происходить, пока трудно описать, но аналитики Генштаба РФ это умеют мастерски делать. Они могут разыграть сценарий обострения в Приднестровье. Это интересно с учетом прозападных инициатив части молдавского правительства", - объяснил он.

"Также это опасность на юго-западной границе Украины. Очень "выигрышный" инструмент – в негативном значении для Украины", - добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в Приднестровье провели учения по форсированию Днестра с привлечением бронетехники. Министерство обороны Молдовы назвало действия российской стороны провокацией.