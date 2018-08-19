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Провокация против соседа Украины: действиям России дали объяснение

10.3тЧитать новость на украинском

Россия отрабатывает сценарий обострения в Приднестровье, чтобы при необходимости создать военную угрозу одновременно для Молдовы и для Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя несанкционированные учения российских военных в Приднестровье.

"Я думаю, россияне отрабатывают механизм, как действовать в закрытом анклаве, который подчиняется Москве. Это может быть интересно с учетом ситуации с Калининградом, ведь там тоже анклав, который территориально оторван от остальной России", - подчеркнул эксперт.

По словам Даниленко, власти Молдовы, несмотря на зачастую непоследовательные действия, "все-таки прозападно более ориентированы".

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"Поэтому Россия в любой момент будет заинтересована в обострении. Как это будет происходить, пока трудно описать, но аналитики Генштаба РФ это умеют мастерски делать. Они могут разыграть сценарий обострения в Приднестровье. Это интересно с учетом прозападных инициатив части молдавского правительства", - объяснил он.

"Также это опасность на юго-западной границе Украины. Очень "выигрышный" инструмент – в негативном значении для Украины", - добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в Приднестровье провели учения по форсированию Днестра с привлечением бронетехники. Министерство обороны Молдовы назвало действия российской стороны провокацией.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтКонфликт в ПриднестровьеРоссийская военная угроза
Персона
Сергей Даниленко
Место
МолдоваТирасполь
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
иш ты ,сеанс одновременной игры..в Ньювасюках ..
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
У россии хроническое обострение ваты головного мозга. Или головного мозга у ваты, х*й его разберет, я не эксперт в психиатрии.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
России не нужны обострения. Эксперд дебил.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
, на Украине сейчас сплошная говняная ПАРАША, вонючая, бандеровская, воровская ПАРАША.
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Yavorskiy Sergey, ПАРАША ТОКА ЕТИМ И ЖИВЕТЬ .ГДЕ НИБУДЬ СДЕЛАТЬ ЗАПАДЛО А СВОИМ РАССЕЙСКИМ ЖИТЕЛЯМ ОРАТЬ ВОТ ВИДИТЕ ЧЯГО ТО У НИХ.ТАК ЧТО НЕВЗДУМАЙЦТЕ КРЫЛЬЯ ПОДЫМАТИ .ЛУЧШЕ ЖИВИТЕ В ПАРАШЕ.И ВОТ ТАКОТ И СУЩЕСТВУЮТЬ ОТБРОСЫ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.КУРИЛЫ НАШИ .КРЫМ НАШ .КАЛИНИНГРАД НАШ И Т.Д.ТАК ЧТО ПАРАША ЖИВИТЕ И ТРЕСНИТЕ ЧЯГО ВАМ Я И ЖЕЛАЮ.
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