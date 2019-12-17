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17 декабря • обновлено в 08:15
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"Приднестровье-2": Тука оценил идею Зеленского по Донбассу

1.5т
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Россия для создания на Донбассе "Приднестровья-2" может использовать идею президента Украины Владимира Зеленского относительно участия вынужденных переселенцев в переговорах в Минске.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, идея Зеленского "далеко не однозначная".

"Во-первых, если чисто формально, я не услышал от Владимира Зеленского, с какой стороны он бы хотел видеть представителей переселенцев Донбасса. Речь шла о трехсторонней контактной группе. Там есть три стороны – Россия, ОБСЕ и Украина", – заявил бывший замминистра.

"Представители ОРДЛО привлекаются Россией в качестве консультантов. Они присутствуют, но не являются стороной переговоров. Это всегда надо помнить, потому что на этом фоне постоянно звучат манипуляции – мол, зачем Киев брыкается, они и так ведут переговоры в Минске. Ложь. Трехсторонняя контактная группа – Украина, Россия, ОБСЕ. Куда Владимир Александрович пытается предложить переселенцев? Мне это непонятно", – отметил он.

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По мнению Туки, есть большая угроза, "если построится такой якобы диалог внутри общества самого Донбасса – условно говоря, пророссийский с проукраинским".

"Я могу предвидеть сценарий, когда Россия подождет 2-3 месяца, даст возможность достичь каких-то позитивных результатов, например, договориться об открытии нового КПВВ или разведении в каком-то месте. После этого нам будет продемонстрирована картина – "товарищи дорогие, мы же пять лет вам говорим, что это внутриукраинский конфликт, слава богу, наши-братья-украинцы сели договариваться между собой..." – пояснил экс-чиновник.

"Это своеобразная интерпретация "Приднестровья-2". В этом есть огромная опасность", – заключил он.

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Отметим, президент Владимир Зеленский 6 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса.

"Приднестровье-2": Тука оценил идею Зеленского по Донбассу

Штаб ООС Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука также рассказал, чем грозит Украине полная изоляция ОРДЛО.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
переселенцы Новости Донбасса
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Кто такой Тука ? И почему его мнение является истинной ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы продолжают политическое жонглирование и фокусы с подменой. Политика уровня "базарный наперсточник", "шулер в поезде" или "типа хитрый paгуль". Блевать охота от ваших потуг схитрить и нaeбaть. Одни только рожи, которые Зеленский корчил на брифинге в Париже, должны были бы навсегда закрыть ему дорогу на встречи с Большими Дядями. Нет же, с ним будут возиться дальше. Не ради Украины. Ради Донбасса.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Страна где бармен стал чиновником высокого уровня, обречена.
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