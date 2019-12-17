"Приднестровье-2": Тука оценил идею Зеленского по Донбассу

Россия для создания на Донбассе "Приднестровья-2" может использовать идею президента Украины Владимира Зеленского относительно участия вынужденных переселенцев в переговорах в Минске.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, идея Зеленского "далеко не однозначная".

"Во-первых, если чисто формально, я не услышал от Владимира Зеленского, с какой стороны он бы хотел видеть представителей переселенцев Донбасса. Речь шла о трехсторонней контактной группе. Там есть три стороны – Россия, ОБСЕ и Украина", – заявил бывший замминистра.

"Представители ОРДЛО привлекаются Россией в качестве консультантов. Они присутствуют, но не являются стороной переговоров. Это всегда надо помнить, потому что на этом фоне постоянно звучат манипуляции – мол, зачем Киев брыкается, они и так ведут переговоры в Минске. Ложь. Трехсторонняя контактная группа – Украина, Россия, ОБСЕ. Куда Владимир Александрович пытается предложить переселенцев? Мне это непонятно", – отметил он.

По мнению Туки, есть большая угроза, "если построится такой якобы диалог внутри общества самого Донбасса – условно говоря, пророссийский с проукраинским".

"Я могу предвидеть сценарий, когда Россия подождет 2-3 месяца, даст возможность достичь каких-то позитивных результатов, например, договориться об открытии нового КПВВ или разведении в каком-то месте. После этого нам будет продемонстрирована картина – "товарищи дорогие, мы же пять лет вам говорим, что это внутриукраинский конфликт, слава богу, наши-братья-украинцы сели договариваться между собой..." – пояснил экс-чиновник.

"Это своеобразная интерпретация "Приднестровья-2". В этом есть огромная опасность", – заключил он.

Отметим, президент Владимир Зеленский 6 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса.

Штаб ООС Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука также рассказал, чем грозит Украине полная изоляция ОРДЛО.

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