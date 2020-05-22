"Придется защищать флаг": Геращенко озвучил условия проведения выборов на Донбассе

Прежде чем проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса необходимо решить важные вопросы. Например, что делать с имуществом людей, которые были вынуждены покинуть эти территории.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, нужно будет добиться полного соблюдения законов – к примеру, на избирательных участках должны стоять украинские флаги.

"На самих выборах нам нужно сделать так, чтоб на каждом избирательном участке стоял украинский флаг. Поверьте, это будет непросто, его придется там защищать. Второй вопрос: после проведения выборов нам нужно решить будет ли выполнятся решение украинских судов и что будет с собственностью украинских граждан, которые решили покинуть оккупированные территории. Будет ли им возвращено имущество, которое было конфисковано главарями террористов, магазины, супермаркеты, рестораны", – отметил Геращенко.

Также он заявил, что с 2017 года существует план по подготовке возвращения Украины на оккупированные территории. Но осуществить это все можно будет после того, как РФ перестанет поддерживать террористов "ЛДНР".

"Мы проработали план того, как будет закрываться граница за счет сводных отрядов пограничников со всей Украины. Мы проработали план как восстанавливать работу службы по чрезвычайным ситуациям. Опять-таки, на первых порах это будет работа спасателей со всей страны вместе с теми, кто остался на оккупированных территориях и не совершали преступлений. Также мы разрабатывали план совместного патрулирования и возможность проведения выборов", – сказал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что провести честные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно, пока там находятся российские войска.