"Придет еще один Путин!" Казарин указал на тревожный знак смены власти в России для Украины

Президент РФ Владимир Путин за двадцать лет правления страной "вырастил" собственную Россию, которая переживет и его самого.

Но после смены власти, по новым конституционным правкам, страну-агрессора вполне может возглавить еще один "путин". И неизвестно, как после всего этого сложится судьба Украины. Об этом на "Крым. Реалии" написал журналист Павел Казарин.

"Речь не о персоналии, а о системе, которая пустила корни, дала всходы и вполне может претендовать на самодостаточность. Ее обрушение традиционно связывают с уходом первого лица. Но что заставляет нас думать, будто одно непременно будет сопровождать другое? Та самая олигархическая черепаха, на которой покоятся политические опоры режима, никуда не денется", – заявил он.

Павел Казарин и Владимир Путин

По его словам, за последние двадцать лет россиян, выросших в СССР, сменили люди, выросшие при Путине и его государственной пропаганде.

Также Казарин отметил, что в нынешнем формате существования страна-агрессор обречена двигаться по "хорошо изученному имперскому алгоритму".

"Со всей атрибутикой в виде "скреп", "государственного величия" и экспансии. Империи иначе не умеют, а именно в этом формате РФ продолжает свое существование. Под идеями расширения, поглощения и завоевания за последние триста лет сооружен весь необходимый теоретический, философский и культурный фундамент. Иная Россия попросту не обдумана, не осмыслена и не существует", – считает журналист.

Он подчеркнул, что разговоры о якобы внешней угрозе на самом деле продуцирует сама Москва. При этом в глазах "коллективного Запада" РФ уже не альтернативный центр и не источник главной угрозы, а лишь "периферийное крупное государство, которое пусть и не вплетено в западную цивилизацию политически – но вполне в нее вмонтировано экономически".

Журналист отметил, что та Россия, которую сооружал и наконец соорудил Путин, вполне может его пережить.

"Потому, что успела зачистить очаги протеста внутри, избавилась от имиджа "главной проблемы" снаружи и ощериться во все стороны пушками в надежде пережить период глобальной турбулентности. И в этой новой реальности мы можем лишь гадать о том, как сложится судьба Украины. Время ставит перед нами вызовы, к которым никто не был готов. А потому стоит готовиться к долгой игре", – подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин напомнил, как в 60-х годах Запад пытался наладить отношения с СССР и не помешал его вторжению в Чехословакию. Современные события свидетельствуют о том, что Москва может снова воспользоваться стремлением Европы и США к партнерству и повторить то же самое в других странах.

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