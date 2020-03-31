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31 марта • обновлено в 04:24
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При Зеленском Украина резко потеряла свои позиции – Портников

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За последние девять месяцев пребывания на президентском посту бывшего шоумена Владимира Зеленского, Украина резко потеряла свои внешнеполитические позиции.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, западный фронт стал исчезать после того, как их политики убедились, что украинское общество сделало другой выбор в 2019 году (полный текст интервью читайте тут).

"Одним из важных наших достижений ситуации 2014-2019 годов были именно международные позиции и международный фронт в поддержку Украины. Благодаря этому удавалось поддерживать санкции против России. За последние 9 месяцев Зеленского у власти, этот фронт стал исчезать и обескровливаться. Западные политики убедились, что украинцы сделали другой выбор в 2019 году. Украина резко потеряла свои внешнеполитические позиции", – подчеркнул он.

По словам Портникова, до того момента, пока украинское государство отстаивало свое право на сопротивление, транслировало его на международных встречах, на конференциях, демонстрировало свое отношение к агрессивной политике Москвы, западным политикам, симпатикам Украины, было легче отстаивать эти позиции. Соответственно, другим политикам было труднее отстаивать свое желание помириться с Москвой.

"Увидел в глазах Путина мир": Портников объяснил, почему при Зеленском Украина потеряла позиции

"На Западе политика связана с интересами избирателей. Там постоянно нужно объяснять, почему вводят санкции против России, почему западный мир должен нести потери, принимать участие в защите Украины от российской агрессии. Чтобы такие объяснения были, нужна готовность самой Украины к сопротивлению. А если там видят, что Зеленский, вопреки рекомендациям наших западных союзников, постоянно проводит телефонные разговоры с Путиным, говорит, что он увидел в его глазах мир, то надеяться, что Запад будет делать что-то для нас, но без нас, было бы достаточно наивно", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Виталия Портникова, не исключено, что с усугублением экономического и политического кризиса в Украине Владимир Зеленский может уйти в отставку, при этом тогда усилятся позиции оппозиционного политика Виктора Медведчука.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Новости России
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