При президенте Порошенко основой внешней политики был принцип "ничего об Украине без Украины" – "Европейская правда"

В отличие от президента Владимира Зеленского, который демонстрирует равнодушие к внешнеполитической деятельности, за Петра Порошенко принцип "ничего об Украине без Украины" был основой внешней политики.

Об этом написал в своей статье "Моряки" в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина" редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Журналист напомнил, что при решении вопросов, связанных с Украиной, западные политики не вели никаких переговоров без присутствия украинской стороны и лично Петра Порошенко. "И на это согласились все наши партнеры, включая немцев, французов и американцев. Киев знал о содержании всех переговоров наших партнеров с Путиным и Лавровым и согласовал ключевые сигналы, которые на них звучали. Это ограничивало Запад в действиях и, наверное, им это не нравилось – но все придерживались договоренностей", – пишет Сидоренко.

Петр Порошенко

Сейчас, при президентстве Владимира Зеленского, этот принцип "ничего об Украине без Украины" уже не является абсолютным, констатирует редактор "Европейской правды". "Смена власти в Украине стала удобным поводом отбросить формальности, которые работали при предыдущем президенте", – отмечает он.

Сергей Сидоренко считает, что сейчас впервые состоялись договоренности между Западом и Кремлем об Украине "за ее спиной".

Основной причиной того, что Украину вывели за рамки переговорного процесса, журналист называет равнодушие Зеленского к внешней политики. "В течение месяца во власти Владимир Зеленский сделал немало, чтобы доказать всем – и дипломатам, и экспертам, и обществу – что он стремится быть первым в украинской истории президентом, которому вообще безразлична внешняя политика. Несмотря на то, что она является одной из его основных функций " – говорится в статье редактора" Европейской правды ".

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня на саммите G20 в Осаке состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Как сообщил Белый дом, кроме других вопросов они обсудили ситуацию в Украине.

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