ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

При президенте Порошенко основой внешней политики был принцип "ничего об Украине без Украины" – "Европейская правда"

2.1тЧитать материал на украинском

В отличие от президента Владимира Зеленского, который демонстрирует равнодушие к внешнеполитической деятельности, за Петра Порошенко принцип "ничего об Украине без Украины" был основой внешней политики.

Об этом написал в своей статье "Моряки" в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина" редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Журналист напомнил, что при решении вопросов, связанных с Украиной, западные политики не вели никаких переговоров без присутствия украинской стороны и лично Петра Порошенко. "И на это согласились все наши партнеры, включая немцев, французов и американцев. Киев знал о содержании всех переговоров наших партнеров с Путиным и Лавровым и согласовал ключевые сигналы, которые на них звучали. Это ограничивало Запад в действиях и, наверное, им это не нравилось – но все придерживались договоренностей", – пишет Сидоренко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Новости
"ЕС" заявляет о запланированных обысках в "открытом офисе" партии и грязной кампанию по дискредитации украинской армии

Сейчас, при президентстве Владимира Зеленского, этот принцип "ничего об Украине без Украины" уже не является абсолютным, констатирует редактор "Европейской правды". "Смена власти в Украине стала удобным поводом отбросить формальности, которые работали при предыдущем президенте", – отмечает он.

Сергей Сидоренко считает, что сейчас впервые состоялись договоренности между Западом и Кремлем об Украине "за ее спиной".

Новости
"ЕС – главный партнер Украины": Порошенко подбил итоги Соглашения об ассоциации

Основной причиной того, что Украину вывели за рамки переговорного процесса, журналист называет равнодушие Зеленского к внешней политики. "В течение месяца во власти Владимир Зеленский сделал немало, чтобы доказать всем – и дипломатам, и экспертам, и обществу – что он стремится быть первым в украинской истории президентом, которому вообще безразлична внешняя политика. Несмотря на то, что она является одной из его основных функций " – говорится в статье редактора" Европейской правды ".

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня на саммите G20 в Осаке состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Как сообщил Белый дом, кроме других вопросов они обсудили ситуацию в Украине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
11
Смешно
8
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
смердячий труп хряка не даёт покоя активистам галиции ... шо бы не делал Зеля -- всё плохо, и с макароном плохо встретился, фрау ваще чуть не уморил на церемонии ... на трампеца ваще фyй забил -- не требует отчёта о встречах на G20... то ли дело хряк -- прям попёр на обаму раскинув руки, еле тот увернулся ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Столько хорошего сделал, что пинка под зад от собственного народа получил
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Mega Death
Mega Death
Петя забыл, как кого-то в Женеве просили за дверью постоять , пока , надобность в нем не наступит)))) Наивные селяне до сих пор не могут поверить, что являются лишь пешкой в большой геополитической игре.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения

ads pixel