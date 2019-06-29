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"При Порошенко так не было": в "ЕС" отреагировали на наглые заявления из Москвы

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Украина все годы президентства Петра Порошенко была на авансцене мировой политики. При новом президенте Владимире Зеленском начались попытки вернуть страну на "надлежащее ей место".

Так в партии "Европейская солидарность" отреагировали на возмутительные заявления российского сенатора Алексея Пушкова.

"Впервые американская дипломатия перед контактом с россиянами в формате встречи Трампа с Путиным не согласовала позицию по Украине. Действительно, при Порошенко такого не было. И это действительно тревожный звоночек", - отметили в политсиле.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вTwitter сделал ряд возмутительных заявлений касательно того, что за последние 5 лет официальный Киев впервые не предупредили о встрече президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В частности, он отметил, что "тревожных звонков для нынешней Украины много. Они прозвучали уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге". По словам Пушкова, Украина "привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", и теперь Киеву "придется занять подобающее им место".

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Напомним, 28 июня в Осаке (Япония) в рамках саммита G20 состоялась встреча Трампа с Путиным. По данным российских СМИ, длилась эта встреча больше часа. При этом, впервые за последние 5 лет об Украине говорили как об объекте, а не субъекте международной политики – что ряд экспертов уже оценили как тревожный сигнал.

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийАлексей ПушковПетро ПорошенкоДональд Трамп
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так в чём же дело? Попробуйте ещё раз прорваться через Керченский пролив. О вас будут говорить аж целых 9 дней. Потом разумеется забудут, но вы ещё чего придумаете. Порошенко именно так и поступал.
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