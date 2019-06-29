"При Порошенко так не было": в "ЕС" отреагировали на наглые заявления из Москвы

Украина все годы президентства Петра Порошенко была на авансцене мировой политики. При новом президенте Владимире Зеленском начались попытки вернуть страну на "надлежащее ей место".

Так в партии "Европейская солидарность" отреагировали на возмутительные заявления российского сенатора Алексея Пушкова.

"Впервые американская дипломатия перед контактом с россиянами в формате встречи Трампа с Путиным не согласовала позицию по Украине. Действительно, при Порошенко такого не было. И это действительно тревожный звоночек", - отметили в политсиле.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вTwitter сделал ряд возмутительных заявлений касательно того, что за последние 5 лет официальный Киев впервые не предупредили о встрече президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В частности, он отметил, что "тревожных звонков для нынешней Украины много. Они прозвучали уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге". По словам Пушкова, Украина "привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", и теперь Киеву "придется занять подобающее им место".

Напомним, 28 июня в Осаке (Япония) в рамках саммита G20 состоялась встреча Трампа с Путиным. По данным российских СМИ, длилась эта встреча больше часа. При этом, впервые за последние 5 лет об Украине говорили как об объекте, а не субъекте международной политики – что ряд экспертов уже оценили как тревожный сигнал.

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