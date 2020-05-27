"При Порошенко штурмовали Славянск, а при Зеленском – музем": сопредседатель "ЕС" ответил на провокацию ГБР

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что незаконный захват помещения Музея Гончара, которое осуществили сотрудники ГБР, происходил под личным контролем президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал на брифинге у стен музея. Он сообщил, что участники штурма проводили неоднократные переговоры с руководством. Более того, Зеленский, по словам Герасимова, сам звонил в ГБР, вероятно, отдавая приказы.

"Очень боялись ответственности за преступные действия в отношении нарушения украинских законов и докладывали об этом наверх. И поэтому лично Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР, насколько я понимаю, с приказами преступно нарушать закон", – отметил Герасимов.

"Вчера Зеленским была перейдена очередная красная линия. Я бы хотел обратиться к ураинцам: то, что вчера без решения суда преступно ломали двери в национальный музей означает, что они хотят без решения суда преступно ломать двери в дом каждого украинца. Впервые за много лет это произошло и очень быстро возвращаются времена Януковича. Потому спецназ при Порошенко штурмовал Славянск, а спецназ Зеленского штурмует музеи", – отметил Герасимов.

Сопредседатель "Европейской солидарности" поблагодарил всех, кто выразил свое возмущение действиями силовиков, а также журналистам, которые освещали это в режиме реального времени и даже получили травмы в результате силовых действий представителей ГБР.

"Вчера был позорный день украинской правоохранительной системы, это был позорный день лично президента Зеленского. Но возможно еще есть шанс исправить. Для этого первое, что надо сделать – лично Зеленскому извиниться перед директором музея Петром Ивановичем Гончаром. Лично извиниться перед журналистами, которых вчера побили. И перестать нарушать закон", – сказал политик.

Он также обратился к спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову с требованием его жесткой реакции на преступные действия, которые произошли в музее Гончара.

"Также мы требуем срочно собрать комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать комитет по гуманитарной информационной политике, который должен осудить действия, когда без решений, без аргументов, без документов ломаются двери в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следователей ГБР, которые не показывали документов, не представлялись, которые применяли физическую силу и которые ломали двери в Национальный музей", – отметил Герасимов .

Он обратил внимание, что по приказам Зеленского силовики пытаются уже год найти что-против Порошенко, но им это не удается.

"За год они перелопатили все предыдущие 5 лет, но все 15-17-18 дел оказались мертворожденными. И это уже не мы – они сами об этом говорят. Таким же мертворожденным будет и это дело", – заявил Артур Герасимов.

"Вчера уничтожался международный авторитет Украины, погибала украинская демократия, уничтожались права человека через слепую ненависть, злобу и страх одного человека. Владимир Александрович, не надо бояться. Ваш враг сидит в Кремле. И вам надо объединять страну, а не разъединять ее", – призвал Герасимов.

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