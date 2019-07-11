При поддержке Колесникова стартовала программа по восстановлению водоснабжения сел северо-западного Донбасса

В Донецкой области во многих городах и селах остро стоит проблема с водой: по инициативе премьер-министра Оппозиционного правительства Бориса Колесникова в регионе стартовала программа по восстановлению резервных скважин.

Одну из первых – пробурили в нескольких километрах от села Яблуновка в Константиновском районе. В скором времени здесь появится новый водовод, и село будет обеспечено водой, информирует пресс-служба "Оппозиционного блока".

По словам Колесникова, решив проблему с водой, можно стимулировать развитие садоводства и огородничества.

Борис Колесников Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Вполне можно говорить о будущем сельхозпереработки, а значит – развитии малого и среднего бизнеса", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников напомнил, что в советское время в Донецкой области было проложено центральное водоснабжение не только в городах, но и в селах.

"В связи с этим скважины, которые питали села водой, были заглушены. Существовал центральный водовод, и проблем не было. Но за прошедшие годы никто не вложил ни копейки в модернизацию системы – все сгнило. Воды в селах снова нет. Поэтому мы решили помочь селянам и восстановить резервное водоснабжение", – рассказал оппозиционер.

По мнению Колесникова, центральное водоснабжение неперспективно на больших расстояниях.

"За водоводами необходимо постоянно ухаживать. Если есть резерв и вода находится не совсем глубоко, значит, у нас есть, как минимум, запасной вариант, который будет обеспечивать людей водой", – подчеркнул он.

Колесников добавил, что с перспективой роста экономики появится возможность восстановить и центральный водовод.

Техника Пресс-служба "Оппозиционного блока"

Борис Колесников Пресс-служба "Оппозиционного блока"

Жители села Пресс-служба "Оппозиционного блока"

Жители села Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Есть несколько вещей, которые необходимо сделать обязательно. Это касается строительства второй очереди канала Днепр-Донбасс. Таким образом можно будет снять все проблемы с водой северо-западного Донбасса. Что касается Мариуполя и прибрежных территорий, то можно позаимствовать опыт Флориды и ОАЭ, которые берут воду с опреснительных заводов. Да, это дорого, но это снимает проблему раз и навсегда, потому что источники мирового океана не имеют границ. В таком случае и промышленность, и сельское хозяйство, и местные жители будут чувствовать себя уверенно", – подытожил премьер-министр Оппозиционного правительства.

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