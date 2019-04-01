"При любом исходе второго тура": Портников предсказал кризис в Украине после выборов

В случае победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, он столкнется с огромными проблемами.

Такое мнение в блоге на "Эспрессо" высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что во всем артист будет полагаться на свою команду.

"Но и команды никакой у него нет, кандидат не может назвать даже фамилии возможных соратников. Но и это не очень важно – потому что в таких случаях обычно называют фамилии проходимцев, которые исчезают с горизонта буквально через несколько месяцев после победы. Тем более, что до второго тура Зеленскому важно не называть фамилий "старых" политиков, чтобы не разочаровывать свой электорат", – рассказал он.

Портников отметил, что костяк команды Зеленского и составят "старые" политики, ведь "других управленцев в Украине просто нет".

"Однако этот костяк пока что сможет прийти только в президентскую администрацию. Уже на следующий день после выборов президента Зеленскому нужно будет думать о победе на выборах в парламент – иначе вся его победа на выборах президента будет лишена всякого смысла. Понятно, что список виртуальной партии "Слуга народа" можно будет укомплектовать теми же проходимцами. Но у нас есть еще и кандидаты-мажоритарщики. С этими будет сложнее, на их успех придется тратиться – и будут ли ресурсы на это если не у Зеленского, то у Коломойского", – подчеркнул журналист.

Портников добавил, что без победы в парламенте Зеленский превратится в декоративную фигуру.

"Словом, при любом исходе второго тура политический кризис Украине практически обеспечен. А если вспомнить, что приближается время возвращения долгов, то нужно понимать, что любая политическая турбулентность может привести к серьезным экономическим потрясениям, которые только усилят политическую турбулентность", – подытожил он.

Выборы в Украине

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