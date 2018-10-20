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''При чем здесь Россия?'' Венгрия открестилась от ''руки Кремля'' в конфликте с Украиной

3.2тЧитать материал на украинском

Венгрия отрицает роль России в разжигании конфликта с Украиной из-за раздачи паспортов на Закарпатье и статуса украинского языка.

Об этом заявил в эфире ObozTV полномочный посол Венгерской Республики в Украине Эрно Кешкень. Дипломат прокомментировал тот факт, что наиболее резкие выпады главы МИД Венгрии Петера Сийярто в адрес Украины по времени совпадали с встречами с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я не совсем понимаю, при чем здесь Россия", - заявил дипломат.

"Вы хотите обязательно показать, что реакция нашего министра была после переговоров с Сергеем Лавровым в Москве. Но я думаю, что здесь нет ничего особенного, там была встреча между нашими министрами, была пресс-конференция... Здесь Россия просто ни при чем. Не совсем понимаю, почему вы хотите доказать, что это произошло после встречи с Лавровым", - добавил Кешкень.

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Как сообщал ObozTV, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Петер Сийярто
Место
Украина
Объекты
Венгрия венгры Закарпатьяпретензии Венгрии
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Давайте, мадьяры, рвём питарасов вместе! Скоро пшеки с цыганами подтянуться, мало не покажется всяким тянибокам, пашинским, пагубиям, авакянам и т.д.!
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1
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Свидомые! Наследники бандеры и шухевича ! У вас настолько всё херово, что ничего не поможет выкарабкаться! МВФ срочно дает вам кредит в 4 млрд, т.к. в ноябре надо платить долг 4 млрд. дол. Вперед, всё глубже в жопу!
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3
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
О! Ссыкуны виляют жопой! Классическая кацапская хуйня - "настамнет" и "вывсЁвретИ"! Такие же ублюдки, шо и кацапы! Бля, повезло же с такой мразью с двух сторон границы!
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2
2
Натанов Иван
Натанов Иван
Махал Махалыч, беззубый, скоро вас ублюдков останется пару миллионов. и столица будет в залупинске.
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0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Махал Махалыч, пора вам сниматься и валить в канаду,там давно расчистили для вас место,убив всех местных...как раз ваша тема,долбоёбы
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3
1

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