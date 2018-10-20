''При чем здесь Россия?'' Венгрия открестилась от ''руки Кремля'' в конфликте с Украиной

Венгрия отрицает роль России в разжигании конфликта с Украиной из-за раздачи паспортов на Закарпатье и статуса украинского языка.

Об этом заявил в эфире ObozTV полномочный посол Венгерской Республики в Украине Эрно Кешкень. Дипломат прокомментировал тот факт, что наиболее резкие выпады главы МИД Венгрии Петера Сийярто в адрес Украины по времени совпадали с встречами с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я не совсем понимаю, при чем здесь Россия", - заявил дипломат.

"Вы хотите обязательно показать, что реакция нашего министра была после переговоров с Сергеем Лавровым в Москве. Но я думаю, что здесь нет ничего особенного, там была встреча между нашими министрами, была пресс-конференция... Здесь Россия просто ни при чем. Не совсем понимаю, почему вы хотите доказать, что это произошло после встречи с Лавровым", - добавил Кешкень.

Как сообщал ObozTV, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.