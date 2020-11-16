Пионтковский высказался о новом статусе Украины при НАТО, к которому "созрел" Байден

При новоизбранном президенте США Джо Байдене Украина может стать главным союзником НАТО и получить доступ к военной помощи даже без полноправного членства.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, такой статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии.

"Все зависит от дипломатической инициативы Украины, но по-моему, вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, но не член НАТО. Такой статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии", – отметил Пионтковский.

По его словам, все они ближайшие союзники НАТО, что дает им фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и членство в Альянсе. За исключением так называемого пункта 5. Это когда вооруженное нападение на одну или нескольких стран-членов НАТО рассматривается как нападение на Альянс в целом.

"Байден – близкий друг Украины. Вам в этом отношении вам повезло с результатом выборов США. Поддержка Украины и сопротивление России – станет основным приоритетом его внешней политики. Байден очень хорошо разбирается в ситуации", – заверил Пионтковский.

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