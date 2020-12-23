Президентский рейтинг Разумкова и Гройсмана растет, тройка лидеров по доверию украинцев не изменилась – опрос

В середине декабря тройка украинских политиков с наибольшим доверием избирателей остается неизменной – ее представляют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр (с 2016 до 2019 года) Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Согласно им, Гройсману доверяют 29% респондентов.

Стоит отметить, что его предвыборный рейтинг за последнее время существенно вырос. За Гройсмана в первом туре президентских выборов готовы проголосовать более 6% украинцев (против 3,6% в сентябре). В то же время президентский рейтинг председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова также вырос – за него готовы проголосовать 4,1% опрошенных.

Напомним, в июле 2019 года Гройсману доверяли 22% респондентов. Около 13% высказывались за сохранение за ним должности премьер-министра Украины после проведения прошлогодних парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным "Рейтинга" в декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди украинцев не изменилась – ее, как и в ноябре, сформировали Зеленский, Кличко и Гройсман.