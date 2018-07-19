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Раскол в партии Саакашвили: появилась версия Деревянко

10.1тЧитать новость на украинском

В партии "Рух новых сил" назрел серьезный раскол в связи с разногласиями в вопросе выдвижения кандидата на грядущие президентские выборы.

Как стало известно OBOZREVATEL, РНС фактически разделился на два лагеря: часть членов партии, лояльных к внефракционному нардепу Юрию Деревянко, считает, что необходимо определиться с одним кандидатом в президенты.

Другое, скептически настроенное "крыло", уверено в том, что у любого представителя политсилы мало шансов на успех, и необходимо идти на выборы объединившись с идеологическими единомышленниками.

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Разногласия в "Рухе новых сил" подтвердили праймериз, уже проведенные в некоторых областях.

Кандидатура Деревянко, который по информации OBOZREVATEL решил фактически "подмять" политсилу под себя, не нашла поддержки в Сумской и Черновицкой областях.

Нардепа, а также члена политсовета партии Ольгу Галабалу обвинили в отходе от предварительных партийных договоренностей.

Самовыдвижение Деревянко в президенты назвали "примером полного игнорирования им мысли партийных организаций, высших коллективных органов партии".

Позже в пресс-службе народного депутата заявили, что информация не соответствует действительности, и "ни о каком расколе в партии речи не идет".

"На политсовете партии "Рух нових сил" было принято решение о проведении внутренних праймериз через областные конференции", – заявили у нардепа.

У политика подчеркнули, что центральный офис партии не может подтвердить информацию о неподдержке Деревянко в двух областях, и не имеет протоколов данных заседаний.

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Также отмечается, что за последнюю неделю Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская областные конференции партии единогласно поддержали кандидатуру Деревянко в президенты.

"Также на следующей неделе состоятся еще 7 конференций, где будет рассматриваться данный вопрос", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деревянко застукали в одном из самых дорогих курортов мира.

Персона
Юрий Деревянко
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Еще ничего полезного не сделали для страны, а уже разная сволочь лезет к власти - быстрее к корыту!
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