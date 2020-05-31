В Украине управленцы из "прозападного" лагеря оказались перед этической дилеммой: президентство Владимира Зеленского – это трагедия или драма.

Об этом пишет журналист Павел Казарин в статье для "Украинской правды".

Владимир Зеленский и Павел Казарин

"Первый подход сформулировал Сергей Жадан. Он предельно прост. Нынешняя власть – это команда "Титаника", которая ведет корабль на рифы. Ситуация безнадежна, а финал предрешен. Помогать им бессмысленно, до смены капитана никаких качественных перемен ждать не стоит", – отмечает Казарин.

По его словам, в этом случае сотрудничество с властью чревато лишь потерей времени и репутации, а любые перемены к лучшему станут возможны лишь после смены нынешней вертикали.

"Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает (французький драматург – ред.) Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех, и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца", – подчеркивает автор.

Он пишет, что второй подход – это философия драмы. Той самой, в которой будущее – результат наших ежеминутных усилий. В отличие от трагедии, тут ничего не предрешено – финал определяется решениями и поступками, а не фатумом.

Казарин констатирует, что кадровая скамья Зеленского оказалась пуста. Пророссийские бюрократы недоступны из-за люстрации, а проевропейские – изгнаны в результате интриг.

"Единственная доступная президенту опция – это менеджеры финансово-промышленных групп. И вот мы видим, как новый Кабмин пестрит людьми, которые ранее служили машинистами в олигархических локомотивах", – говорится в статье.

Но, по словам журналиста, власть не оставляет попыток найти тех, кто готов "лечь грудью на кадровый дот". Проблема лишь в том, что опыт прошлого Кабмина оказался настолько показательным, что на эти призывы мало кто отзывается.

"По сути, потенциальным реформаторам предлагают поставить на кон собственную репутацию. Что не выглядит как честная сделка в ситуации, когда у президента "туман в голове" и непонятные критерии оценок", – отмечает он.

Казарин пишет, что вся дискуссия о сотрудничестве с нынешней властью – это спор о жанре нашего сценария.

"Если вокруг разворачивается трагедия, то нет смысла пытаться изменить ход событий. Если вокруг бушует драма, то можно попытаться закрыть кадровую брешь собственной репутацией и усилиями", – подчеркивается в материале.

По мнению автора, этот подход разделил бывших соратников по "партии Майдана". Одна его часть продолжает оставаться во власти, объясняя это тем, что сменщики будут хуже. Другая его часть упрекает своих бывших друзей в коллаборационизме и приспособленчестве.

"Понять можно и тех, и других. Шестой президент страны в совершенстве освоил умение нравиться публике – и не стыдится переписывать имиджевые долги на свою команду. Его приоритеты определяются соцопросами, а его картина мира – ближайшим окружением… Отныне государство – это он, и каждый, кто решит спасать институты, будет натыкаться на упреки в попытке спасти власть", – подытоживает Казарин.

Напомним, OBOZREVATEL запустил второй сезон политико-сатирического сериала "Пришельцы из космоса", в котором новой украинской власти достанется за все огрехи.

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