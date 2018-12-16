На творческом вечере Дмитрия Гордона в киевском театре русской драмы им. Леси Украинки путем голосования зрители проголосовали за будущего президента Украины
В театре русской драмы им.Леси Украинки полный зал. Мы сейчас проголосуем, как будто мы идем на выборы. Есть шесть кандидатов: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Олег Ляшко. 6 человек, как будто бы мы пришли на избирательный участок.
Кто "за" Юрия Бойко - поднимите, пожалуйста, руки. Кто "за Ляшко" - поднимите, пожалуйста, руки. Кто за Гриценко поднимите, пожалуйста, руки. Кто за Петра Порошенко? Кто за Юлию Тимошенко? А кто за Владимира Зеленского? Спасибо!
Согласно предварительным данным, во второй тур у нас попадают Анатолий Гриценко и Владимир Зеленский. И так, две кандидатуры. Кто за Анатолия Гриценко - поднимите, пожалуйста, руки. А кто за Владимира Зеленского? Всем спасибо!
В Киеве, 15-го декабря, 2018-го года в театре им.Леси Украинки президентом Украины объявляется Анатолий Гриценко.
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