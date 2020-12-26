Президента Туркменистана высмеяли за идею лечить COVID-19 корнем солодки

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать корень солодки для борьбы с коронавирусом. За это его высмеяли пользователи социальной сети.

Идею изучить лекарственное средство от кашля глава государства выдвинул во время заседания правительства, пишет "Интерфакс".

Гурбангулы указал на недавнее исследование, которое подтверждает, что активное вещество корня солодки – глицирризиновая кислота – препятствует развитию коронавируса. Причем эффект оказывает даже малая концентрация солодки. Президент отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку перечня лекарственных средств, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.

Однако пользователи Twitter не оценили идею главы Туркменистана. Люди в шутку предложили Гурбангулы исследовать также свойства крапивы, коры дуба и подорожника для лечения COVID-19.

"А крапиву и кору дуба изучили уже? Не подходят?",

"Наложением котиков не пробовал?",

"А как же подорожник?",

"Лучше всего лечить коронавирус мочой молодого барашка", – написали в комментариях.

Комментарии пользователей в Twitter Скриншот

Комментарии пользователей в Twitter Скриншот

Комментарии пользователей в Twitter Скриншот

Комментарии пользователей в Twitter Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первые вакцины от коронавируса, одобренные в Европейском Союзе, были доставлены во все страны ЕС. Вакцинация в странах начнется уже в воскресенье, 27 декабря.