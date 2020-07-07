Президент Венгрии Янош Адер попросил лидера Украины Владимира Зеленского решить проблему с загрязнением реки Тисы и Сомеш.

С такой просьбой он обратился в официальном письме, опубликованном на сайте главы Венгрии. Адер, обратившись аналогичным образом и к лидеру Румынии Клаусу Йоханнису, посетовал, что эти реки несут большое количество мусора в его страну.

Он написал, что "наши машины уже не в состоянии справиться с удалением отходов" и заявил об опасности для экологии, а также проблемах для туристической и рыболовной деятельности.

Глава Венгрии рассказал, что за последние несколько недель 938 кубометров отходов было вывезено из реки Тиса и еще 846 кубометров отходов из реки Сомеш.

Адер попросил Зеленского повлиять на ситуацию, подчеркнув, что такие явления не соответствуют высоким европейским стандартам.

Как передает "Лига.нет", в пресс-службе Офиса президента заявили, что об обращении венгерской стороны по этому поводу пока что не проинформированы.

"Мы не получали письмо. Сможем комментировать, когда получим", – ответила спикер президента Юлия Мендель.

Президент Венгрии в письме к Зеленскому попросил решить проблему с мусором

Президент Венгрии в письме к Зеленскому попросил решить проблему с мусором

Как писал OBOZREVATEL, ранее Венгрия решила помочь Украине с последствиями наводнений. Будапешт откликнулся на соответствующую просьбу украинской стороны.