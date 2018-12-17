Президент Украины поблагодарил мэра Днепра за поддержку реформы децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил мера Днепра Бориса Филатова за поддержку реформы децентрализации в стране. По словам главы государства, решать, как распоряжаться средствами, должна громада, а местная власть должна быть близкой к людям.

Сейчас таким примером является местная власть Днепра. Об этом Порошенко заявил во время рабочего визита в город 17 декабря.

Петр Порошенко

"Первым приоритетом после обороны стало местное самоуправление. Ранее на него уходило 30% с учетом субвенций. Сейчас - 52%. Это - моя линия сокращения расстояния от человека и общества к власти, которая способна принимать решения. И не надо за этими решениями ездить в Киев. Избранный городской, сельский или поселковый голова должен быть близко к людям - так, как это демонстрирует сегодня местная власть Днепра", - сказал Порошенко.

Глава государства также пообщался с научной элитой Днепра. Встреча Порошенко со студентами, преподавателями и молодыми учеными города началась с исполнения гимна вживую.

Президент также рассказал о пути, который Украина преодолела к собственной автокефальной церкви, о борьбе с российской агрессией и достижении безвизового режима.