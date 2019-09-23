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23 сентября • обновлено в 10:09
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"Президент удивит!" У Зеленского сделали громкое заявление о войне на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на федерализацию страны и потерю территорий.

Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью "Левому берегу", отметив, что нынешняя власть намерена прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", – сказал он.

Ермак отметил, что если взять те же Минские соглашения, то в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

"Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

По его словам, выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

Помощник Зеленского указал, что "формула Штайнмайера", активно обсуждаемая в последнее время, предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

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"Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и, естественно, с возможностью публичного общественного обсуждения", – пояснил он.

Ермак также заявил, что "особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате, даже не обсуждается".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед военными стратегическую задачу – разработать "динамический план обороны".

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
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Бачурский romwi
Бачурский romwi
В сегодняшней ситуации никакой "особый статус Донбасса" невозможен потому что это приведет к распаду страны, все кто артикулируют на том что "нужно заканчивать войну", "ребята гибнут" это либо идиоты либо манипуляторы которые действуют в интересах Кремля и сепаратистов Донбасса. Россия будет делать все что бы уничтожить Украину изнутри, мы же должны держать удар и надеяться на черных лебедей в самой России, еще 203 года такого конфликта и санкций и неизвестно что будет в РФ, поэтому тут главное терпение
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Вот бы мы им дали - если они нас догнали - кто забыл то Минск был подписан свиньями после полного разгрома украинской армии - это и есть капитуляция с человеческим лицом
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