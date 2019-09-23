"Президент удивит!" У Зеленского сделали громкое заявление о войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на федерализацию страны и потерю территорий.

Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью "Левому берегу", отметив, что нынешняя власть намерена прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", – сказал он.

Ермак отметил, что если взять те же Минские соглашения, то в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

"Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию", – сказал он.

Владимир Зеленский president.gov.ua

По его словам, выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

Помощник Зеленского указал, что "формула Штайнмайера", активно обсуждаемая в последнее время, предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

"Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и, естественно, с возможностью публичного общественного обсуждения", – пояснил он.

Ермак также заявил, что "особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате, даже не обсуждается".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед военными стратегическую задачу – разработать "динамический план обороны".

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