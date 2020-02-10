"Президент у нас очень умный!" Гончарук оправдался за скандальные записи о Зеленском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не давал свою оценку "экономическим знанием" президента Владимира Зеленского в разговорах, записи которых впоследствии попали в сеть.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". При этом премьер ушел от ответа на вопрос, не повлияла ли неприятная история с прослушкой на его доверие к людям, с которыми работает в правительстве.

"Во-первых, я не давал оценку знанием Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемой сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", – объяснил Гончарук.

Гончарук оправдался за скандальные пленки о Зеленском

По его словам, "президент у нас очень умный" и это не подвергается сомнению. Также, по мнению премьера, глава государства имеет большой опыт работы в бизнесе.

"Считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – еще раз подчеркнул Гончарук.

Глава правительства отметил, что они с Зеленским действительно партнеры, однако он не считает, что обязан ему своей политической карьерой.

"У нас общая цель, и она объединяет нас в данном случае. Поэтому это правда, он, по моему мнению, умеет доверять людям и это еще одна черта, которой можно в него учиться", – добавил Гончарук.

Также премьер прокомментировал видео, где Зеленский давал ему второй шанс после заявления об отставке. Как заметили многие украинцы, там они не выглядели как партнеры, а скорее как "строгий учитель и провинившийся школьник".

"Ну, я не специалист в драматургии. Это, возможно, выглядело по-разному, но главный месседж, который мы пытались донести, что мы сохраняем способность работать вместе как команда, и я могу и готов слышать президента. Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – подытожил свои объяснения Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть президента Владимира Зеленского.

При этом СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что к прослушиванию премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут быть причастны сотрудники Управления государственной охраны.

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