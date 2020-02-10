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10 февраля • обновлено в 09:41
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"Президент у нас очень умный!" Гончарук оправдался за скандальные записи о Зеленском

2.8т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не давал свою оценку "экономическим знанием" президента Владимира Зеленского в разговорах, записи которых впоследствии попали в сеть.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". При этом премьер ушел от ответа на вопрос, не повлияла ли неприятная история с прослушкой на его доверие к людям, с которыми работает в правительстве.

"Во-первых, я не давал оценку знанием Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемой сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", – объяснил Гончарук.

Гончарук оправдался за скандальные пленки о Зеленском

Гончарук оправдался за скандальные пленки о Зеленском

По его словам, "президент у нас очень умный" и это не подвергается сомнению. Также, по мнению премьера, глава государства имеет большой опыт работы в бизнесе.

"Считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – еще раз подчеркнул Гончарук.

Глава правительства отметил, что они с Зеленским действительно партнеры, однако он не считает, что обязан ему своей политической карьерой.

"У нас общая цель, и она объединяет нас в данном случае. Поэтому это правда, он, по моему мнению, умеет доверять людям и это еще одна черта, которой можно в него учиться", – добавил Гончарук.

Также премьер прокомментировал видео, где Зеленский давал ему второй шанс после заявления об отставке. Как заметили многие украинцы, там они не выглядели как партнеры, а скорее как "строгий учитель и провинившийся школьник".

"Ну, я не специалист в драматургии. Это, возможно, выглядело по-разному, но главный месседж, который мы пытались донести, что мы сохраняем способность работать вместе как команда, и я могу и готов слышать президента. Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – подытожил свои объяснения Гончарук.

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Автор
Марта Рок
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Секс-скандалы в Верховной Раде Украины "Пленки" Гончарука
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
скандалы
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Зеля лучший президент всех времён и народов)))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Пархатые порохоботы опять обгадились...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Klizmahohlenko Gerald, Кто обгаживается по несколко раз за месяц, так это шимпанЗЕ и ЗЕлупы и каждый раз все сильнее и сильнее. Что то мне подсказывает, что донца своих коденций они не дотянут.
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. Талисман
. Талисман
Умный!Если сравнить с попугаем.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
. Тyписман, ты его залупы не стоишь.
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