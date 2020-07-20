Президент Швейцарии впервые в истории посетил Украину: появились подробности

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению главы государства Владимира Зеленского.

Как отмечается на странице посольства Украины в Швейцарии в Facebook, это первый в истории визит лидера Швейцарии в страну.

Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии

"Как для Украины, так и для Швейцарии, это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", – отмечается в сообщении.

Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии

Цель двусторонних переговоров – содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.

Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии

В ходе визита президент Швейцарии также посетит Донбасс, где государство оказывает непрерывную гуманитарную помощь.

Facebook посольства Швейцарии в Украине

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 20 по 23 июля возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.