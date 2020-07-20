Президент Швейцарии впервые в истории посетил Украину: появились подробности
Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга.
Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению главы государства Владимира Зеленского.
Как отмечается на странице посольства Украины в Швейцарии в Facebook, это первый в истории визит лидера Швейцарии в страну.
Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии
"Как для Украины, так и для Швейцарии, это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", – отмечается в сообщении.
Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии
Цель двусторонних переговоров – содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.
Симонетта Зоммаруга прилетела в Киев. Фото - Facebook посольства Украины в Швейцарии
В ходе визита президент Швейцарии также посетит Донбасс, где государство оказывает непрерывную гуманитарную помощь.
Facebook посольства Швейцарии в Украине
Президент Швейцарии впервые в истории посетил Украину: появились подробности
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 20 по 23 июля возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.