Президент Польши подписал закон с территориальными претензиями к Украине

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщил PAP пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский.

Источники AP подтверждают, что президент Польши подписал во вторник, 6 февраля, поправки, предусматривающее тюремное заключение сроком до трех лет за ложное и умышленное присвоение Польше преступлений нацистской Германии, а также якобы преступлений украинских националистов в отношении поляков во время Второй мировой.

.@prezydentpl podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. pic.twitter.com/Y5esLxIlBp — PAP (@PAPinformacje) 6 лютого 2018 р.

Принятие указанных изменений является по сути выдвижением территориальных претензий Украине, поскольку в нем территории Галичины определяются как "Восточная Малопольша".

Примечательно, что, несмотря на данное ранее обещание проанализировать законопроект и вопрос, Дуда ни одним словом не обмолвился об Украине, принимая решение.

Закон об Институте национальной памяти был принят польским Сеймом 26 января, Сенат утвердил его 1 февраля. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, против - 23, еще два члена верхней палаты парламента воздержались.

Согласно процедуре, после утверждения закона президентом он должен быть одобрен Конституционным судом Польши.

В украинском МИДе отметили, что своим законом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь назвал инициативу Варшавы необъективной и категорически неприемлемой.