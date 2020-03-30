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30 марта • обновлено в 10:15
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Президент не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского

1.9т

Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...

Теперь - очередь за народными депутатами.

Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь".

И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.

Причина - отсутствие необходимого числа голосов. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.

По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой не более 170 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров.

Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.

Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facеbook Юрия Бутусова
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