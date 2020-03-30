Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...

Теперь - очередь за народными депутатами.

Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь".

И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.

Причина - отсутствие необходимого числа голосов. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.

По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой не более 170 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров.

Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.

Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!