"Президент, не отдавай убийц Майдана!" В "ЕС" резко обратились к Зеленскому перед обменом

Выдача России в рамках обмена пленными подозреваемых экс-сотрудников "Беркута", которых обвиняют в расстрелах мирных протестующих, до вынесения приговора уничтожит ключевое уголовное дело об убийстве 47 героев Небесной сотни. После обмена доказать вину обвиняемых в убийствах будет невозможно.

Это отмечают народные депутаты разных созывов, поддержавшие обращение к Зеленскому с требованием не включать беркутовцев в списки на обмен.

"Действия генерального прокурора создают катастрофический прецедент, когда в ручном режиме разваливается судебный процесс из-за незаконного письменного указания прокурорам поддержать требования стороны защиты подозреваемых", – отмечают авторы заявления.

"Это в то время, когда Российская Федерация фактически нарушает условия, относительно "обмена всех на всех", ведь вопреки договоренностям отдают только граждан Украины, которые находятся в плену террористических организаций ДНР/ЛНР, без включения в список крымских татар и украинцев, которых удерживают в России", – отмечают народные депутаты.

Авторы обращения убеждены: сейчас в украинском обществе искусственно создается конфликт между потерпевшими по делам Майдана и родственниками заложников, которых удерживает Кремль.

"Публично требую от президента Украины Владимира Зеленского исключить подозреваемых сотрудников "Беркута" в деле расстрела 47 героев Небесной сотни из списка обмена до момента вынесения приговора по последним! От генерального прокурора и группы прокуроров в суде: соблюдать закон, генеральному прокурору прекратить давление и не нарушать процессуальную независимость прокуроров: не выполнять преступных указаний; выполнять возложенные на вас Конституцией требования представлять от имени государства обвинение в суде; защищать права потерпевших и общества в делах расстрелов мирных протестующих во время революции Достоинства", – подчеркнула Ирина Фриз.

К обращению присоединились Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, Мария Ионова, Елена Сотник, Виктория Пташник, Павел Ризаненко, Оксана Юринец, Анна Гопко, Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Владимир Арьев, Александр Черненко, Алексей Мушак.

Напомним, в рамках встречи в "нормандском формате", которая состоялась 9 декабря в Париже, были достигнуты договоренности по обмену пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря. Впоследствии стало известно, что в списки тех, кого готова отдать Украине, были включены бойцы "Беркута", которых обвиняют в расстрелах участников Революции Достоинства 20 февраля 2014-го и исполнителей теракта в Харькове 23 февраля 2015 года, во время которого погибли участники Марша единства - в частности, 15-летний активист Даня Дидык.

Россия настаивает на выдаче этих людей еще до приговора суда, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к войне в Донбассе.

При этом, изначально речь шла о возвращении 77 украинцев, содержащихся в ОРДЛО и России, но сейчас количество пленных, которые могут вернуться домой, существенно уменьшилось. В рамках обмена, запланированного на 29 декабря, Украина может забрать 55 своих граждан, отдав взамен 87 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram