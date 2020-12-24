Президент Молдовы пришла на инаугурацию пешком. Видео

Таша Адамович Политика 17:45, 24.12.2020 Обновлено: 18:05, 24.12.2020

Вновь избранный президент Молдовы Майя Санду пришла на собственную инаугурацию пешком.

Соответствующее видео разместил телеканал jurnal.md. На нем видно, что для главы державы никто дорогу не перекрывал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Санду официально вступила в должность 24 декабря 2020 года. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных мер безопасности.

Она выиграла президентские выборы 16 ноября у экс-главы государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов (у Додона – 42,25%).

Инаугурация Санду
jurnal.md
Инаугурация Санду
jurnal.md
Инаугурация Санду
jurnal.md

Кто такая Майя Санду?

Родилась 24 мая 1972 года в Молдове.

В 1989-94 годах училась в Академии экономического образования Молдавии.

С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте Молдовы.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (США).

В 2010–2012 годах она была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2012-15 годах занимала пост министра образования.

С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны.

Впервые баллотировалась на пост президента Молдовы на выборах 2016 года.

По информации СМИ, у Санду прозападная ориентация, она – сторонница идеи объединения Молдовы с Румынией, видит страну частью Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией.

Не замужем. Владеет английским, румынским, русским и испанским языками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Офицер ВСУ показал военных России, награжденных Путиным за войну на Донбассе. Фото

Адвокаты хотят оправдать Кернеса в суде по делу о пытках активистов Майдана

Санду пришла пешком на инаугурацию и заговорила на украинском языке. Видео

Витренко призвала назначить сына премьером и захотела объединиться с Россией

На Донбассе трагически погибла молодая военнослужащая ВСУ. Фото и подробности