Президент Молдовы пришла на инаугурацию пешком. Видео

Вновь избранный президент Молдовы Майя Санду пришла на собственную инаугурацию пешком.

Соответствующее видео разместил телеканал jurnal.md. На нем видно, что для главы державы никто дорогу не перекрывал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Санду официально вступила в должность 24 декабря 2020 года. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных мер безопасности.

Она выиграла президентские выборы 16 ноября у экс-главы государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов (у Додона – 42,25%).

Родилась 24 мая 1972 года в Молдове.

В 1989-94 годах училась в Академии экономического образования Молдавии.

С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте Молдовы.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (США).

В 2010–2012 годах она была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2012-15 годах занимала пост министра образования.

С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны.

Впервые баллотировалась на пост президента Молдовы на выборах 2016 года.

По информации СМИ, у Санду прозападная ориентация, она – сторонница идеи объединения Молдовы с Румынией, видит страну частью Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией.

Не замужем. Владеет английским, румынским, русским и испанским языками.

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