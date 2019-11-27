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29 ноября • обновлено в 12:14
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Президент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путину

3.6т
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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не идти на уступки России и отстаивать свои территориальные права.

Заявление Науседа сделал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 ноября в Литве. Он добавил, что возлагает надежды на переговоры в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

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"Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред. Надеемся, что эти переговоры будут настоящими и помогут сделать шаги, уменьшат напряжение в регионе и позволят Украине говорить на равных с оппонентами", – отметил глава Литвы.

Также Науседа подчеркнул, что санкции в отношении России из-за событий в Украине должны продолжиться.

Гитанас Науседа призвал Украину не идти на уступки России

Гитанас Науседа призвал Украину не идти на уступки России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Владимир Зеленский Гитанас Науседа
Место
Литва
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semenovich semen
semenovich semen
Вова Путин в действительности боится только одного человека - председателя КНР Си Цзиньпина, который может уничтожить РФ экономически и военным способом. Республики Средней Азии: Казахстан, Туркменистан и другие пользуются покровительством КНР и не боятся Путина. Президенту Зеленскому надо подружиться с председателем КНР Си Цзиньпином и получить реального союзника, способного «умножить Путина на ноль» и успокоить имперские амбиции РФ на постсоветском пространстве.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-""Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред..." умные слова...но были ли услышаны...?!
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semenovich semen
semenovich semen
Litvinenko Nik, Путин, показал свое истинное отношение к Зеленскому, возвратив разграбленные украинские корабли. Зеленский, должен доказать ВСЕМ, что он «НЕ ЛОХ» и «НЕ КЛОУН», а президент Украины - ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ. На встрече в нормандском формате Вова Зеленский обязан переиграть ботоксного Вову Путина и его рейтинг снова взлетит.
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