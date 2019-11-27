Президент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не идти на уступки России и отстаивать свои территориальные права.

Заявление Науседа сделал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 ноября в Литве. Он добавил, что возлагает надежды на переговоры в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

"Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред. Надеемся, что эти переговоры будут настоящими и помогут сделать шаги, уменьшат напряжение в регионе и позволят Украине говорить на равных с оппонентами", – отметил глава Литвы.

Также Науседа подчеркнул, что санкции в отношении России из-за событий в Украине должны продолжиться.

Гитанас Науседа призвал Украину не идти на уступки России Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

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