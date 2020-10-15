Президент Кыргызстана заявил об отставке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов в стране подал в отставку.

Об этом он заявил в обращении к нации, текст которого опубликован на сайте главы державы.

По словам Жээнбекова, текущая ситуация в стране близка к двустороннему конфликту.

"С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", – заявил он.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", –говорится в обращении Жээнбекова.

Он призвал премьер-министра страны Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам".

Как стало известно, в этот же день протестующие сторонники Жапарова на площади близ государственной резиденции требовали отставки спикера парламента Каната Исаева, которому перешли президентские полномочия. Если Исаев согласится уйти, вся полнота верховной власти перейдет Жапарову.

Жапарова повторно назначили премьер-министром Кыргызстана 14 октября указом президента Жээнбекова. Коалиция парламентского большинства единогласно утвердила его кандидатуру. Позже Жапаров заявил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня.

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