Президент Кыргызстана заявил об отставке
Митинги против результатов парламентских выборов в стране продолжаются с 5 октября
Из-за обострения протестов в столице Кыргызстана Бишкеке режим ЧП ввели с 9 по 21 октября
Согласно конституции страны, полномочия президента в случае его отставки переходят спикеру парламента
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", –говорится в обращении Жээнбекова.
Он призвал премьер-министра страны Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам".
По информации РИА.Новости в Telegram, протестующие сторонники Жапарова на площади близ государственной резиденции требуют отставки спикера парламента Каната Исаева, которому перешли президентские полномочия. Если Исаев согласится уйти, вся полнота верховной власти перейдет Жапарову.
Жапарова повторно назначили премьер-министром Кыргызстана 14 октября указом президента Жээнбекова. Коалиция парламентского большинства единогласно утвердила его кандидатуру. Позже Жапаров заявил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовиками скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.
Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.