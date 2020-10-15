Президент Кыргызстана заявил об отставке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", –говорится в обращении Жээнбекова.

Он призвал премьер-министра страны Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам".

По информации РИА.Новости в Telegram, протестующие сторонники Жапарова на площади близ государственной резиденции требуют отставки спикера парламента Каната Исаева, которому перешли президентские полномочия. Если Исаев согласится уйти, вся полнота верховной власти перейдет Жапарову.

Жапарова повторно назначили премьер-министром Кыргызстана 14 октября указом президента Жээнбекова. Коалиция парламентского большинства единогласно утвердила его кандидатуру. Позже Жапаров заявил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня.

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