Когда-то я жил в Крыму и верил в компромиссы.

Мне казалось, что все противоречия можно решить. Переговорами. Уступками. А потом ко мне домой пришла русская армия.

С тех пор я избавился от многих иллюзий. В том числе и идеи, что переговоры способны решить любую задачу. А еще я понял, что нет никакого смысла пытаться угодить всем, – пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

Именно поэтому мне порой кажется, что Владимир Зеленский остается заложником своего сценического прошлого. Когда он выходил на сцену, подшучивал над политиками и срывал овации. Это было несложно - особенно, если учесть антиэлитарные настроения в нашей стране. Но в том и дело, что можно стать президентом благодаря общей любви. Но нельзя быть президентом, если ты пытаешься нравиться всем без исключения.

В любой стране есть внутренние противоречия. Но в Украине они особенно рельефны. У нас победа одного лагеря неизбежно означает проигрыш другого. И все, что тебе остается, - это выбор баррикады.

Я думаю об этом каждый раз, когда официальный Киев дает для этого поводы. Когда на должности назначают людей из лагеря антиМайдана. Когда провластные депутаты начинают рассказывать о внешнем управлении. Когда уголовные дела заводят на тех, кто пытался изменить страну после 2014 года.

Возможно, все дело в том, что Владимир Зеленский просто не был на Майдане. Вероятно, вся история украинских протестов была для него досадным недоразумением, которое мешало гастролям и концертам. Вполне возможно, что этика улицы, которая победила, напоминает ему иностранный язык. Изучить можно, общаться тоже, но своей вряд ли станет.

Когда пресс-секретарь президента пишет о том, что Зеленский отказывается от упрощенных формулировок украинской идентичности в поисках новых смыслов - она не шутит. Вероятно, президент и правда убежден, что можно примирить эти два идеологических лагеря, которые конкурируют за страну всю ее историю. Проблема лишь в том, что примирить их нельзя. Потому что один из этих лагерей хочет Украину, а другой - УССР.

Компромисс просто невозможен. В случае победы первого лагеря Украину ждет сложный и непопулярный путь реформ. Продолжение войны внешней - с Россией, и внутренней - с монополиями и состояниями. Нас ждут дискуссии о будущем и травматический опыт взросления. Но если победит второй лагерь - нас ждет судьба российского протектората. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Если не знать историю - можно тешить себя иллюзиями. Если не интересоваться политикой - можно верить, что противоречия можно преодолеть. Если не всматриваться в соседей - можно убеждать себя, что "нет никакой разницы". Только все это не имеет никакого отношения к реальности.

Рано или поздно приходится делать выбор - на чьей ты стороне. Европейский курс никогда не примут сторонники России. Против реформ восстанут олигархи и подконтрольные им СМИ.

Попытки угодить Кремлю оттолкнут от тебя партию Майдана.

Синдром официанта - это худшее, что может случиться с политиком. Принцип "чего изволите" не подходит для государственного управления. Рейтинг - это не главное. Потому что политика - это пространство не любви, а ценностей. Рано или поздно ты обязан выбрать сторону. Отказаться от иллюзии, что можно угодить всем. И быть готовым к тому, что за этот выбор тебя будут критиковать.

Но если этого не сделать - в итоге тебя возненавидят все.