Президент Грузии отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отзыв посла из-за назначения Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине – это нормальная реакция страны.
Как передает rustavi2, Зурабишвили отметила, что решение о назначении экс-президента Грузии в Украине было недипломатическим шагом со стороны Украины.
"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно, а что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. Здесь нет ничего необычного. Подождем будущего, насколько сможем и сможет руководство Украины, чтобы иметь с нами те отношения, которые нам нужны", – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии при этом считает, что с украинской стороны как стратегического партнера Грузии было некорректным не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.
При этом она заявила, что с грузинской стороны не было никаких шагов, которые могли бы быть восприняты дружественной Украиной как оскорбление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
Саакашвили сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Грузия отозвала для консультаций посла из Украины из-за назначения Саакашвили. МИД Грузии опубликовал полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны. Он назвав отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.