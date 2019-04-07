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Президент Eurolab мечтает о воссоединении Украины и России: всплыло скандальное видео

18.5тЧитать материал на украинском

Телеведущий Андрей Пальчевский, который является основателем медицинского центра Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, призвал россиян поменьше критиковать Украину. Такие действия якобы мешают воссоединению обеих стран.

Скандальное заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Пальчевский выступал на ток-шоу еще в марте, однако видео начали активно распространять в сети только сейчас.

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

"В Украине в 2019 году есть возможность перехода от старой, олигархической формы правления, к новой. Первое – это Владимир Зеленский, который лидирует и меньше всех ассоциируется с олигархатом. И второе: обиженная Юлия Тимошенко, которая, как мы надеемся – украинцы – посадит своих обидчиков, старых олигархов в тюрьму. И последнее, самое главное: чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения. Я очень вас прошу", – сказал президент Eurolab.

Президент Eurolab мечтает о воссоединении Украины и России: скандальное видео

коллаж

"Мы очень любим Украину. Трогательно, что вы проводите агитацию именно в московской студии", – отреагировали ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Отметим, что во время программы Пальчевский назвал Россией "великой страной" и положительно оценил поездку кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука к российскому премьеру Дмитрию Медведеву в Москву.

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

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"Я ничего бы не видел предосудительного в том, что когда-то кто-то должен начинать находить общий язык. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время ненавидеть, но и время любить. Так написано в Писании... Я верю в то, что люди, которые прилетают, улетают, и я надеюсь, когда-то и вы к нам прилетите... Не можем же мы находиться в том состоянии, в котором две страны находятся не в течение пяти лет, как думают некоторые, а как минимум 15 лет", - добавил Пальчевский.

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Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский

Как сообщал OBOZREVATEL, клиника Eurolab оказалась в центре громкого скандала из-за анализов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Кроме казуса со справкой, медцентр опозорился и с обращением Порошенко. Также выяснилось, что кровь на анализ у Зеленского брал экс-участник кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов.

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Персона
Владимир Зеленский
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Зайдите на сайт Миротворец.Зекоманду финансировали российские спецслужбы! И почему я не удивлена?
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Marchenko Vyacheslav
Marchenko Vyacheslav
Желание вырваться из цепких имперских объятий России и приобщиться к Европейским ценностям, привело к тому, что Украина оказалась в центре самого мощного вооруженного конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны. Причем, интервенция российских войск в Украину была поддержана большинством населения Российской Федерации! И захват Крыма - это тоже материализовавшаяся национальная идея почти всех россиян, а не одного только Путина, как некоторые думают в Украине! Вспомним хотя бы, как российский народ восторженно визжал «Крым наш!» и, почти единодушно одобрил посылку добровольцев и «отпускников» с боевой техникой на Донбасс! Ведь именно опираясь на поддержку и доверие российского народа, не желающего воспринимать Украину как суверенное государство, Путин смог сделать с Украиной то, что он вряд ли решился бы сделать без этой поддержки, а раз так, то российский народ, с которым желает воссоединения телеведущий Андрей Пальчевский, в медицинском центре которого (Eurolab) сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, - виноват перед Украиной ничуть не меньше, чем Путин. Желать воссоединения украинцев с российским народом, поддержавшим войну в Украине - это значит забыть о тех тысячах погибших украинских солдат, что погибли от рук российских оккупантов и "трактористов", мечтающих о возвращении в Украину "русского мира" и просивших Путина ввести в Украину свои войска!!! Российский народ – это соучастник преступлений Путина и ни о каком воссоединении с этим народом не может быть и речи!!! Подчеркну еще раз: именно российский народ, а не один только Путин, продолжает воспринимать Украину как свою российскую колонию и желает вернуть ее в свое имперское стойло!!!
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Факты!!! Больше таких фактов, может прозреют фанаты #ЗЕнаркомана
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