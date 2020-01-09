Президент Естонії відмовилася прийняти як подарунок на свій ювілей пляшку кримського шампанського і повернула його назад в російське посольство. Президент України, попри заборону на в’їзд через відвідини анексованого Криму, сприяв фактично незаконному в’їзду в нашу країну Доктору Албену.

Президент Естонії розуміє, що прийняти пляшку кримського шампанського з вкраденого в України винограднику і заводу – це сприяти легітимізації анексії Криму. Українська влада чекає в гості сватів і баширових, які підтримують анексію. Це в нас така екзотична політика реінтеграції? Чи ми все всім пробачили і забули?

Новости Україну Крим і Донбас так нічому не навчили

Р.S. В грудні 2015, перший рік роботи мінських груп, на останньому засіданні росіяни раптом витягли якісь рюкзачки і протягли їх представникам ОБСЄ і нам зі словами: "З новим роком! Це вам невеличкі подарунки!".

Вам розповісти що було далі?:) Вони вийшли з кімнати, обвішані своїми подарунками й більше ніколи і ні з чим навіть не намагалися нас привітати.

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