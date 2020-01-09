Главная Новости
9 января • обновлено в 07:10
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

Президент Естонії відмовилась від шампанського із Криму

1.1т
Читать материал на украинском

Президент Естонії відмовилася прийняти як подарунок на свій ювілей пляшку кримського шампанського і повернула його назад в російське посольство. Президент України, попри заборону на в’їзд через відвідини анексованого Криму, сприяв фактично незаконному в’їзду в нашу країну Доктору Албену.

Президент Естонії розуміє, що прийняти пляшку кримського шампанського з вкраденого в України винограднику і заводу – це сприяти легітимізації анексії Криму. Українська влада чекає в гості сватів і баширових, які підтримують анексію. Це в нас така екзотична політика реінтеграції? Чи ми все всім пробачили і забули?

Новости
Україну Крим і Донбас так нічому не навчили

Р.S. В грудні 2015, перший рік роботи мінських груп, на останньому засіданні росіяни раптом витягли якісь рюкзачки і протягли їх представникам ОБСЄ і нам зі словами: "З новим роком! Це вам невеличкі подарунки!".

Вам розповісти що було далі?:) Вони вийшли з кімнати, обвішані своїми подарунками й більше ніколи і ні з чим навіть не намагалися нас привітати.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
Источник
Источник: Facebook Ірини Геращенко
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
6
6
Смешно
2
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
а зє побіжить до моцковії на 75річчя перемоги як сучара яка не забуває хто йому будку построїв і хто кісточку зі столу кидає.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Эстонцы это первые в очереди кто вымрет в Европе. Наши внуки будут искать эстонцев в красной книге)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костров Федя
Костров Федя
Пусть от газа откажется.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги